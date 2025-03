Jízda s vzácným posledním Ferrari s motorem V12 a manuální převodovkou je italská extáze se vším všudy, selhání vozu nevyjímaje před 4 hodinami | Petr Miler

Nenechte se mýlit, tohle není žádný historický stroj, nové Ferrari s dvanáctiválcem a manuálem se vyrábělo ještě v minulé dekádě. Tohle má navíc najeto jen 35 tisíc km, takže by mělo být jako nové, ale není, rozpadá se „pěkně” po italsku. Jízda s ním ale evidentně stojí za to.

Ferrari dnes nabízí stále častěji prazvláštně střižená auta opírající se stále více o hybridní techniku, s níž se nevyhnutelně vážou automatické převodovky. A zákazníci to všechno možná nemilují tak, jak Italové doufali. Ještě než ale postupně nastoupila tato éra, skončila jiná, kterou bychom si dovolili nazvat posledním dozvukem „analogových” aut.

V případě Ferrari jimi byly modely jako F430, 599 nebo 612, které už pochopitelně byly plné elektroniky, jízda byla ale pořád opřena o atmosféricky plněné točivé motory tak charakteristické pro maranellské plnokrevníky, které šlo bez výjimky spojit i s přímo řazenými převodovkami. Pokud jste chtěli motor V12 s manuálem, vaší poslední šancí byl právě model 599 GTB, který se vyráběl až do roku 2012. Pak přišla F12berlinetta a její deriváty (řekněme, Ferrari by volilo jiná slova), k níž už jste dostali tak nanejvýš oříškovou Deli a bylo po... No nic.

Dnes ale nemusíme žehrat nad tím, co bylo a není, neboť na videu níže můžete vidět v akci právě 599 GTB s manuálem, navíc doplněnou o několik prvků z verze GTO a výfuk s přepínatelnou klapkou. To vše dává tomuto stroji okolo 700 koní výkonu za neskutečného zvukového projevu, který můžete plně kontrolovat tím, co máte v rukou a pod nohama. Pokud si nyní říkáte, že to je opravdu velká vzácnost, neboť tovární GTB s manuálem vznikla jen hrstka, dodejme, že jde o jeden z vozů, u kterých byl později tovární automat nahrazen manuálem, ale výsledek je stejný. A nic to nemění na tom, že tento exemplář by patrně nevznikl, pokud by továrna nevyráběla také ručně řazenou verzi, jejíž existence takovou konverzi značně usnadňuje.

Buď jak buď, od prvního pohledu na něj i přes video vnímáte, jak výjimečný stroj to je. Jak ale Tedward, který vám jízdu s ním zprostředkuje, podotýká, život s takovým strojem není a nebude lehký. I Ferrari je italské zboží a ze zkušeností lidí z okolí vím, že se i vozy této značky rozpadají podobně jako... jiné italské zboží. I vůz na videu tedy trpí řadou neduhů navzdory pouhým 35 tisícům najetých km. Některé věci nefungují, elektronika si na něco stěžuje a parkovací senzory hrají mrtvého se zástavou srdce, což všechno může naštvat. Jakmile ale tohle auto dáte do pohybu, na všechno zlé zapomenete.

Podívejte se na to sami níže, to se nedá popsat slovy. I když jde o jízdu po amerických okreskách a dálnicích, takže žádný Autobahn, z této 599 stříkají emoce na všechny strany. Prostě vnímáte, jak s takovým autem splynete, jak vás všechny projevy jeho skoro šestilitrového srdce pohltí a vy si užíváte i naprosto obyčejný přesun. Tohle milujeme na autech z první dekády nového milénia, dnes nic takového žádný nový vůz neumí. A z velké dálky se tomu blíží jen pár exotů, které koupíte jako nové či zánovní ještě dráž než toto Ferrari. Dívejte se a poslouchejte, je to óda na radost z jedné krásné automobilové éry...

Podobná 599 GTB Fiorano s „přehozenou” převodovkou se nedávno dala koupit v aukci. Zdá se, že stála za všechny peníze světa... Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

