Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech
Petr MilerProvedené úpravy vůz alespoň částečně zbavily jeho velké bolístky, tu hlavní ale v tomto případě zakrýt nejde. A publikum je nekompromisní: „Hezké auto, ale tím to končí,” říká jeden z nejpopulárnějších komentářů.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech
před 10 hodinami | Petr Miler
Provedené úpravy vůz alespoň částečně zbavily jeho velké bolístky, tu hlavní ale v tomto případě zakrýt nejde. A publikum je nekompromisní: „Hezké auto, ale tím to končí,” říká jeden z nejpopulárnějších komentářů.
Fanoušky nového Renaultu 5 jsme se opravdu nestali. Na fotkách vypadá dobře, v praxi je to ale jeden velký festival obezity, který působí hlavně jako karikatura originálu. A není to jediná věc, čím svého duchovního předchůdce karikuje - s cenou od 675 000 Kč je to absurdně předražený vůz s omezeným využitím. Navíc je třeba jedním dechem dodat, že ani za takové peníze nedostanete v základu skoro nic, neoznačili bychom to ani za důstojné auto. Prodeje odpovídají - Renault u nás letos prodal pouhých 74 pětek z 4 380 vozů celkem, to je směšně málo. Uvážíme-li, že v Česku je něco přes 60 dealerů značky, budeme touto cestou zřejmě u podstaty většiny prodejů...
Opravdu toho tedy není mnoho, co by šlo na tomto voze obdivovat. Je v prvé řadě živoucím důkazem pravdivosti slov jednoho manažera automobilky, kterého raději nebudu jmenovat, jenž mi nedávno při pohledu na jiný elektrický pokus o nástupce někdejšího hitu řekl, že by aby podobný retrospektivní přístup k novým modelům byl úspěšný, musí novinka napodobovat nejen vzhled, ale zejména podstatu auta, na nějž chce navázat. A to je vážně výmluvné - sympatický jednoduchý design původní pětce jistě pomohl uspět, nikdy by se ale nestala tím, čím byla, kdyby nešlo o jednoduché dostupné auto pro masy. Tím novodobý předražený obézní vepřík skutečně není.
Může být lépe? Minimálně v případě oné vizuální otylosti jistě, jak ukazuje prototyp ostré verze Turbo 3E. Už název sice značí, že tady znovu půjde o Potěmkinovu vesnici na kolech, neboť vůz žádné turbo nemá, vizuálně ale díky pořádnému přikování stroje k zemi a jeho rozšíření působí o poznání lépe. Co dál? Nebude ani pomalý, tedy aspoň do času, neboť 70kWh baterie je výsměch v autě s 555 koňmi výkonu. A byť udávaná hmotnost 1 450 kg nepůsobí až tak hrozivě, beztak je něco špatně - bavíme se o takto silném mini, které přesto udělá stovku až za 3,5 sekundy? To je čas slabšího benzinového BMW M3 CS Touring, auta o dvě třídy výš s prakticky neomezeným dojezdem, kterým odvezete celou rodinu.
Hlavní problém je přesto jinde. A ukázalo ho představení vozu na korsické rallye historiků. Pomiňme nyní, že řidič na videu níže dělá jen nesmysly a neukazuje skutečný potenciál vozu v zatáčkovitých erzetách či na podobných místech, nejhorší nakonec je, že autu chybí atraktivní zvukový projev. Na záběry jeho malé exhibice se ihned slétla hromada kritiků, kteří auto až zesměšňují kdečím od toho, že dobře leda vypadá a dál nic, že jeho jízda připomíná škrábání nehty po tabuli, nebo: „Můj telefon měl vypnutý zvuk. Zapnul jsem ho a auto působí stejně jako předtím.” Nemluvě o nespočtu narážek na označení verze slovem Turbo bez jediného turba.
Podívejte se na to sami a hlavně si poslechněte výsledek. Není těžké chápat, co tu lidem nevoní, vážně není...
Nový Renault 5 ve verzi Turbo 3E vypadá zvlášť v historických barvách dobře, ale co dál? Podstata ho zjevně opustila, a to je špatně, i zvukově. Foto: Renault
Zdroj: autocar_official@Instagam
Bleskovky
- Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech
před 10 hodinami
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
včera
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
9.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Předběžný startovní rošt Moto3- na sezónu 2026 11:06
- Vítězem Toprak před Bulegou a Bautistou včera 15:52
- Supersporty vyhrál Debise, 15. Vostatek včera 14:42
- Estoril, Superpole: Toprak v novém rekordu včera 14:32
- Petrucci v Estorilu KO včera 09:00
Nejnovější články
- Velevzácnou královnu dálnic normalizační ČSSR v dokonalém stavu nikdo nechce, majitel zkusí štěstí v aukci s nízkou startovní cenou
před 3 hodinami
- Škoda zkouší zákazníky „obrátit na elektrickou víru” podobně jako politici, to je už vrchol zoufalství
před 4 hodinami
- Automobilka odmítla prodat zákazníkovi baterii, aby si ji vyměnil sám. Musel kvůli tomu do servisu, na fakturu jen valí oči
před 6 hodinami
- Německý softwarový gigant už nedovolí zaměstnancům jiná auta než elektromobily, tolik k racionálnímu jednání firem
před 7 hodinami
- Asi nejpřitažlivější VW posledních dekád je k mání ve stavu nového vozu po prvním majiteli, vlastně ani není drahý
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva