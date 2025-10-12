Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech

Provedené úpravy vůz alespoň částečně zbavily jeho velké bolístky, tu hlavní ale v tomto případě zakrýt nejde. A publikum je nekompromisní: „Hezké auto, ale tím to končí,” říká jeden z nejpopulárnějších komentářů.

před 10 hodinami | Petr Miler

Foto: Renault

Fanoušky nového Renaultu 5 jsme se opravdu nestali. Na fotkách vypadá dobře, v praxi je to ale jeden velký festival obezity, který působí hlavně jako karikatura originálu. A není to jediná věc, čím svého duchovního předchůdce karikuje - s cenou od 675 000 Kč je to absurdně předražený vůz s omezeným využitím. Navíc je třeba jedním dechem dodat, že ani za takové peníze nedostanete v základu skoro nic, neoznačili bychom to ani za důstojné auto. Prodeje odpovídají - Renault u nás letos prodal pouhých 74 pětek z 4 380 vozů celkem, to je směšně málo. Uvážíme-li, že v Česku je něco přes 60 dealerů značky, budeme touto cestou zřejmě u podstaty většiny prodejů...

Opravdu toho tedy není mnoho, co by šlo na tomto voze obdivovat. Je v prvé řadě živoucím důkazem pravdivosti slov jednoho manažera automobilky, kterého raději nebudu jmenovat, jenž mi nedávno při pohledu na jiný elektrický pokus o nástupce někdejšího hitu řekl, že by aby podobný retrospektivní přístup k novým modelům byl úspěšný, musí novinka napodobovat nejen vzhled, ale zejména podstatu auta, na nějž chce navázat. A to je vážně výmluvné - sympatický jednoduchý design původní pětce jistě pomohl uspět, nikdy by se ale nestala tím, čím byla, kdyby nešlo o jednoduché dostupné auto pro masy. Tím novodobý předražený obézní vepřík skutečně není.

Může být lépe? Minimálně v případě oné vizuální otylosti jistě, jak ukazuje prototyp ostré verze Turbo 3E. Už název sice značí, že tady znovu půjde o Potěmkinovu vesnici na kolech, neboť vůz žádné turbo nemá, vizuálně ale díky pořádnému přikování stroje k zemi a jeho rozšíření působí o poznání lépe. Co dál? Nebude ani pomalý, tedy aspoň do času, neboť 70kWh baterie je výsměch v autě s 555 koňmi výkonu. A byť udávaná hmotnost 1 450 kg nepůsobí až tak hrozivě, beztak je něco špatně - bavíme se o takto silném mini, které přesto udělá stovku až za 3,5 sekundy? To je čas slabšího benzinového BMW M3 CS Touring, auta o dvě třídy výš s prakticky neomezeným dojezdem, kterým odvezete celou rodinu.

Hlavní problém je přesto jinde. A ukázalo ho představení vozu na korsické rallye historiků. Pomiňme nyní, že řidič na videu níže dělá jen nesmysly a neukazuje skutečný potenciál vozu v zatáčkovitých erzetách či na podobných místech, nejhorší nakonec je, že autu chybí atraktivní zvukový projev. Na záběry jeho malé exhibice se ihned slétla hromada kritiků, kteří auto až zesměšňují kdečím od toho, že dobře leda vypadá a dál nic, že jeho jízda připomíná škrábání nehty po tabuli, nebo: „Můj telefon měl vypnutý zvuk. Zapnul jsem ho a auto působí stejně jako předtím.” Nemluvě o nespočtu narážek na označení verze slovem Turbo bez jediného turba.

Podívejte se na to sami a hlavně si poslechněte výsledek. Není těžké chápat, co tu lidem nevoní, vážně není...


Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech - 1 - Renault 5 Turbo 3E Prototype 2025 vyber 02Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech - 2 - Renault 5 Turbo 3E Prototype 2025 vyber 03Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech - 3 - Renault 5 Turbo 3E Prototype 2025 vyber 04Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech - 4 - Renault 5 Turbo 3E Prototype 2025 vyber 05Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech - 5 - Renault 5 Turbo 3E Prototype 2025 vyber 08Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech - 6 - Renault 5 Turbo 3E Prototype 2025 vyber 09
Nový Renault 5 ve verzi Turbo 3E vypadá zvlášť v historických barvách dobře, ale co dál? Podstata ho zjevně opustila, a to je špatně, i zvukově. Foto: Renault

Zdroj: autocar_official@Instagam

Petr Miler

