John Cena i přes miliardové jmění používá jako auto pro každý den docela obyčejnou Hondu

A my mu rozumíme. Zejména supersporty jsou lákavé stroje, se kterými si rádi sjedete, ale opravdu s nimi chcete jet odpoledne do centra? Dokud je nemáte, pak ano. Když je máte, zjistíte, že většinou vám lépe poslouží něco mnohem obyčejnějšího.

Ačkoli mé primární povolání nemá s auty mnoho co do činění, z nadšení se pohybuji v „automobilových kruzích” prakticky celý život. A za několik dekád jsem si v nich udělal spoustu přátel od lidí z automobilek až po bohaté majitele automobilových sbírek. O těch posledních bude řeč dnes, neboť - ač nechci házet všechny do jednoho pytle - je pro ně typické, že i když vlastní vozy za desítky nebo stovky milionů korun, nakonec většinu z nich denně vídáte jezdit v autech, ze kterých byste do nich ani neřekli, že mají podobnou obsesi.

Jasně, uvidíte je i v rozličných skvostech, obvykle ale o víkendu či při jiných zvláštních příležitostech. Jinak ale není divné, když používají docela obyčejné vozy, tedy alespoň na své možnosti. Stroje od Golfů GTI přes Audi A6 až po BMW řady 7 jsou možná vaše auta snů, pro ně ale představují něco jako cheeseburger od McDonaldu, prostě normální věc za normální peníze. A není to něco, co by postihovalo jen Čechy, jak nejnověji přiznal John Cena.

Americký wrestler a herec je bohatý člověk, s jměním odhadovaným na asi 1,7 miliardy Kč si může dovolit jezdit prakticky čímkoli. A je to také velký fanda aut. U nás byl v minulosti skloňován hlavně kvůli svým patáliím s Fordem, od nějž si koupil obletované GT, vlastní ale řadu dalších exkluzivit, třeba cenné Lamborghini Countach. V posledním rozhovoru ale řekl, že s těmito auty sice jezdí, jako vůz pro každý den ale používá Hondu Civic.

Pravda, je to verze Type-R, znovu auto snů svého druhu, ale na Cenovy poměry je to ekvivalent lepšího obleku na míru. „Mým autem pro každý den je Civic Type R,“ prozradil v rozhovoru s Andrewem Santinem. „Má tu správnou techniku, má ruční řazení, je spolehlivý. Má sedadla vzadu. Můžu s ním vyzvednout nějaké lidi. Pokud máte v Countachi byť jen peněženku, už jste v háji," řekl Cena s tím, že Civic je stabilní i v rychlostech přes 230 km/h.

Vedle toho takový Countach je podle něj sice úžasné auto, ale žít se s ním moc nedá. „Je v krajnosti dost drsný. Zacházet se spojkou, to je psí zápas. A je docela těžké udržovat ho v provozu, pořád s ním musíte do servisu. Vždycky z něj někde uniká nějaká tekutina," říká dále Cena s tím, že Civic prostě funguje, poslouží, je pohodlný, nemá problém odvézt pět lidí... A že si ho v něm nikdo nevšímá? I to je nakonec plus. Jsou to argumenty jako přes kopírák od těch, které jsem zmiňoval v úvodu. Poslechněte si případně celý rozhovor s ním (pochopitelně v angličtině) níže.

John Cena by mohl denně jezdit s Bugatti, jezdí ale s podobnou Hondou. A jeho důvody dávají smysl, není v tom zdaleka sám. Foto: Honda

