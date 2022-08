Jsou starší Volkswageny nezničitelné? Poslední kvalitní Golf natočili na silnici napůl zbořený, pořád jel dál před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Volkswageny provází pověst kvalitních aut, tedy aspoň ty, které byly vyrobeny dříve než v posledních pár letech. Je to jen pověra? Máme-li soudit podle tohoto videa, pak ani ne.

Řeči o německé kvalitě můžeme považovat za klišé, v případě aut se s nimi ale zase tak snadno vypořádat nelze. Ačkoli i německá auta trápívají problémy, spolu s kolegy máme zkušenosti s tisíci aut všemožných značek. A ta německá byla problematická vždy ze všech nejméně.

Tím nechceme zpochybňovat odolnost Japonců, lze ale stěží na stejné misky vah dávat třeba Toyoty z roku 2018 a Volkswageny z roku 2018, kdy ty první se pořád prodávaly s digitálkami jak z 80. let na palubní desce, zatímco do těch druhých šlo koupit matricová LED světla. Je to píchnutí do vosího hnízda, ale jde zkrátka o dva jiné světy - Japonci jsou spolehliví do značné míry proto, že spoustu věcí inovují se značným zpožděním. Nic proti tomu, i to je strategie, přesednutí mezi dvěma zmíněnými vozy ale snadno vyvolá pocity výměn vesmírné lodi za motorový trakař. A koho překvapí, že trakař se spíše nepokazí...

Právě někam do období kolem roku 2018 spadá vrcholná éra Volkswagenu Golf, který se vyráběl ve faceliftovaném provedení 7. generace zvané také Golf 7.5. Je to prozatím vrchol jedné éry, a to i kvalitativní. Golf 7.5, zejména pak ve vrcholných verzích jako R, je poslední neošizené auto tohoto jména, která si řadou dílčích řešení nezadá s prémiovými vozy, což se o Golfu 8 prostě říci nedá nejen podle našeho názoru. A kvalita Golfu 7.5 nekončí u drobností typu zpracování interiéru, je to i technicky velmi odolný stroj, který hned tak něco nerozhodí.

A jak vám ukáže video níže, nerozhodí ho ani chybějící asi třetina vozu či o jakou část byl zmenšen pádem neznámého předmětu na střechu. Auto vypadá jako vrak, je napůl zbořené, pořád se ale pohybuje provozem vlastními silami. Jasně, rána na střechu nenaruší chod motoru či podvozku, při dnešní elektronizaci aut ale stačí kolikrát menší poškození, aby vůz vypověděl službu a odmítl kamkoli jet. Jak praví popisek u videa: „Jediné auto, které pokračuje v jízdě za všech okolností.” Něco na tom bude, nakonec se na to podívejte sami...

VW Golf R 7.5 je jedním z absolutních vrcholů evoluce aut této řady. Jak můžete vidět níže, platí to i o kvalitě jeho stavby, rozhodí ho zjevně máloco. Foto: Volkswagen

Zdroj: vwgolfmkseries@Instagram

Petr Miler

