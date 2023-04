Kabinu kamionu za jízdy prošpikovaly dva 2,5tunové železobetonové sloupy, řidič jako zázrakem přežil před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Florida Highway Patrol, CC0 Public Domain

Po přežití určitých situací se říkává, že se jejich účastník podruhé narodil. Tady si to řidič dal hned dvakrát najednou. Je skutečně malý zázrak, že z této nehody odešel nezraněn po svých.

„Je hloupou tečkou za žitím udatného reka, že malá díra tě otevírá právě z druhé strany, než bys čekal,” praví se v jedné české písni. Skoro si ji mohl pustit řidič kamionu z fotek a videa níže, jen s tím rozdílem, že nastalá situace byla jen hloupou tečkou za jeho jízdou, naštěstí ne životem. Jakkoli byste si na asi při pohledu na pořízené záběry nevsadili, šofér kamionu tenhle průšvih přežil nezraněn.

Co přesně se stalo? V prvé řadě je třeba říci, že kabinou vozu projely dva obří železobetonové sloupy, z nichž každý vážil 5 467 liber, tedy skoro přesně 2,5 tuny. To je neskutečná masa materiálu, která by při svém pohybu zabila i slona, člověk by při jakkoli intenzivnějším kontaktu s ní neměl jedinou šanci přežít. Zázraky se ale dějí a 33letého muže za volantem oba sloupy zcela minuly.

Jak se do ní vůbec dostaly? To je ten „vtip”, dá-li se v tomto případě vůbec hovořit o něčem legračním. Přijely skutečně z druhé strany, než je obvyklé, neboť pocházely z návěsu samotného kamionu. Řidič se tedy málem zabil svým vlastním nákladem, což připomíná průpovídky o nutnosti jeho řádného uchycení. Jsou nepochybně pravdivé, tady je ale otázkou, zda je vůbec rozumně možné dokonale bezpečně uchytit něco tak mohutného a setrvačností relativně snadno pohyblivého, aby se to za žádných okolností nehnulo z místa. Náklad v tomto případě uchycen byl, zádržný mechanismus ale nevydržel.

Druhou příčinou vzniku celé události měl být jiný vůz, který kamionu zkřížil cestu. A jeho řidič pak musel intenzivně brzdit. Policie uvádí, že na silnici našla 29 metrů dlouhé stopy po deceleraci, takže opravdu nešlo o žádné přibrzdění, následky pak vidíte sami. K jiného nehodě nedošlo, šofér osobáku pokračoval v jízdě (nemusel si ničeho všimnout) a sloupy po průletu kabinou skončily na silnici. Podívejte se na to sami, je to nehoda, která se nevídá. Znovu naštěstí, chce se dodat...

Dva železobetonové sloupy udělaly z kdysi hrdého tahače součást bizarní jednohubky, naštěstí bez fatálních následků pro kohokoli. Foto: Florida Highway Patrol, CC0 Public Domain

Zdroje: Florida Highway Patrol, WKYC Channel 3

Petr Miler

