Kabina sériové Tesly Cybertruck byla předčasně odhalena, i Dacia by se za ni styděla

Snaha Tesly šetřit očividně zachází příliš daleko. Snad ani letitý Ford Transit nepůsobí uvnitř tak laciným dojmem jako právě dokončovaný Cybetruck. I přes takřka šestimetrovou délku vozu se cestující uvnitř mají cítit stísněně.

Před mnoha a mnoha lety, nikoli však v předaleké galaxii, jsem po nějakou dobu pravidelně usedal za volant Fordu Transit, se kterým jsem za měsíc najel více kilometrů než většina lidí za rok. Byla to neskutečná řidičská praxe, hlavně ve chvílích, kdy jsem s připojeným přívěsem musel couvat do prostor, kde po každé straně zůstávalo jen pár milimetrů. A jelikož šlo o pracovní vůz určený k rozvozu zboží, naprosto mi nevadilo, že jedinou vymožeností uvnitř bylo rádio s CD přehrávačem.

Právě kabina Transitu mi okamžitě vytanula na mysl po spatření nových snímků interiéru chystané Tesly Cybertruck. I když se totiž užitkový vůz Fordu musel obejít bez jakýchkoli kudrlinek, pořád nepůsobil tak lacině, jako je tomu u amerického elektromobilu. Prakticky vše, nač se podíváte, je jasným důkazem citelných úspor. Něco takového by pochopitelně nemuselo být nepřekonatelnou překážkou, ostatně pick-upy jsou pro Američany tímtéž, čím jsou pro Evropany dodávky.

Je nicméně třeba si uvědomit, že Transit stále startuje okolo 800 tisíc korun bez daně, přičemž v takové chvíli máte pod kapotou dvoulitrový turbodiesel naladěný na 130 koní s prakticky neomezeným akčním radiem. Dozadu pak napěchujete čtyři europalety, tedy více, než většina živnostníků potřebuje. Cybetruck nicméně bude v základu stát daleko více, a jakkoli si s Fordem nezadá co do délky a jeho praktičnost bude o poznání horší. A stejně tak i jeho použitelnost z hlediska dojezdu.

Pro Teslu nové snímky představují menší pohromu, pozitivně na ně reagují totiž už jen ti největší příznivci značky, kteří by ostatně zajásali i ve chvíli, když by jim Elon Musk s tímto třítunovým monstrem přejel nohu. Všichni ostatní ale dávají palec dolu. Když si přitom uvědomíme, že Američané mají nižší nároky na interiér než Evropané, je vlastně jen dobře, že se Cybetruck na starém kontinentu neobjeví. Blamáž z toho pramenící by byla donebevolající.

Rádi bychom se rozloučili s nějakým pozitivem, ovšem momentálně žádné nenacházíme. Nejde totiž pouze o pocit absolutní láce, ale rovněž o promarněnou příležitost v rámci místa. I přes takřka šestimetrovou délku totiž hlavně druhá řada sedadel působí z dřívějších záběrů stísněně. Vpředu pak najdete obří středový tunel, který je zde ovšem zbytečný. Při absenci spalovacího ústrojí totiž Tesla mohla nabídnout tři místa k sezení i zde. Jenže to by nejspíše nebylo tak neobvyklé.

