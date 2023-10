Kamera natočila, jak si policista při zásahu spletl kolegu s podezřelým, srazil ho rozjetým autem před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: LAPD, CC0 Public Domain

Tedy tak alespoň vše působí, policie navzdory očividnému selhání odmítá oficiálně přiznat, že by k něčemu takovému vůbec došlo, natož zveřejnit další detaily. Pořízené záběry ale hovoří jasně, tohle muselo bolet.

Už mnohokrát jsme uváděli, že každý zásah policie vyžaduje citlivý přístup a braní ohledů přinejmenším na to, že policisté téměř vždy jednají s technicky nevinnými lidmi, se kterými by podle toho měli zacházet. Ne vždy jsou ale schopni přizpůsobit povahu svých zásahů nastalé situaci a jednají až příliš zbrkle a agresivně. Tentokrát svou vlastní medicínu okusili sami.

A není to tak, že by s nimi někdo takto jednal, doslova se proti sobě postavili navzájem. Nejspíše to nebylo úmyslné, podle záběrů získaných americkou KTLA z palubní kamery jednoho z policejních vozů losangeleské policie se ale jednomu ze „strážníků” podařilo právě to. Na videu je patrné, jak řidič spěchá k zásahu, při kterém došlo k nehodě některého z přítomných vozů. Okolnosti neznáme, podle dalšího průběhu to ale vypadá, že na místě havaroval ujíždějící řidič a dříve dorazivší policista se za ním vydal po svých. Ten, z jehož pohledu vše sledujeme, si jej ale zjevně ve vypjaté situaci spletl s podezřelým.

Není možné, aby kolegu neviděl a není možné, aby jeho směrem zamířil náhodou. Z pohybu vozu je patrné, že následoval pohyb policisty běžícího po svých a v relativně vysoké rychlosti jej rozjetým autem srazil. Pikantní je, že LAPD do zveřejnění záběrů odmítala jakkoli potvrdit, že se tato událost, o které se v médiích psalo už dříve, odehrála. Pravděpodobně je to proto, že celý sbor nestaví do zrovna nejlepšího světla, i nyní ale LAPD potvrdila pouze tolik, že prošetřuje incident, který vedl k ukončení pronásledování podezřelého - že by šlo o sražení kolegy kolegou znovu neříká.

Pozitivní je, že sražený strážník navzdory nepěkně vypadající nehodě nebyl vážně zraněn a je mimo ohrožení života. Celý incident ale ve společnosti vyvolal poměrně rozsáhlé debaty o přiměřenosti a bezpečnosti policejních zásahu. Policisté byli už v minulosti káráni za to, když podobným způsobem hrubě zasahovali proti podezřením, teď - když už nic jiného - aspoň sami ví, jak je takový náraz jedoucím autem za běhu příjemný. Tušíme, že moc ne, podívejte se na víc níže.

Řekněme, že losangeleská policie nepatří v USA k těm dvakrát oblíbeným, nyní si utrhla ostudu pomýleným zásahem, který odnesl jeden ze strážníků. Kolega si jej podle všeho spletl s podezřelým a dost hrubě ho srazil rozjetým autem. Vyvolává to další debaty. Foto: LAPD, CC0 Public Domain

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.