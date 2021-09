Kamera uvnitř kamionu natočila, jak si i s takovým strojem na silnici pohraje tornádo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo Trucks

Čím větší, tím lepší tady tak úplně neplatí. I jindy hrdí králové silnic se musí sklonit před současnými rozmary počasí v USA, silný vítr umí i s těžkým tahačem s návěsem doslova seknout.

Počasí je letos obzvláště rozmarné a některé extrémní jevy se projevují i v oblastech, kde na ně nejsme zvyklí. Nakonec, na jihu Moravy by o to mohli vyprávět. Nejsou v tom ale sami, tornádo nedávno zasáhlo i Horsham v Pensylvánii, což také není místo, kde by na podobné vrtochy byli připraveni. A tak i tam páchají větší škody než jinde.

Pokud přemýšlíte, kam se před prudkými poryvy či větrnými víry schovat, jednoduchá rada neexistuje. Člověk rozhodně není v bezpečí ani v autě - v lese hrozí padající stromy a na otevřené pláni je jízda paradoxně ještě rizikovější. A je úplně jedno, v jakém autě jedete. Co dokáže příroda udělat s kamionem, už jsme viděli dříve, dnes na to můžeme nepřímo navázat přímo z pohledu řidiče.

Karl Beyer, americký řidič kamionu, se svým strojem projížděl výše zmíněným městem, když jej tornádo zasáhlo v plné intenzitě. Neriskoval více než musel a zůstal stát před křižovatkou doufajíc, že se vichr přežene a bude líp. Nestalo se. Poryvy za silného deště se jen zintenzivňovaly a kamion opakovaně rozviklaly, až se po jednom z náporů neudržel na kolech a spadl na bok.

Karl vyvázl bez zranění, z tahače jej vytáhl řidič auta, kterého můžeme vidět na videu krátce před pádem stát na stejné křižovatce - vrátil se a kolegovi za volantem pomohl. Oba pánové mají novou zkušenost a sám Karl může jen přemýšlet, zda šlo něco udělat lépe. Někteří tvrdí, že měl zatočit a nechat vůz stát ve tvaru písmene L, což by jej učinilo méně zranitelným. Možná by to do určité míry pomohlo, zkušení harcovníci na to ale říkají, že buď byl návěs zcela prázdný nebo naopak hodně zaplněný a ani v jednom případě by to stejně nepomohlo - když se do něj opře vítr tak, že spadne na bok, vezme s sebou zbytek kamionu tak či onak.

Každopádně jsou to trochu strašidelné záběry plné bezmoci, podívejte se na ně níže. A pokud za podobných podmínek pojedete po silnici s osobákem, poblíž kamionů se radíme dlouho nezdržovat - pak už by to tak dobře jako v tomto případě dopadnout nemuselo.

Podobné stroje vnímáme jako krále silnic, i ony se ale musí sklonit před sílou přírody. S jedním takovým si tornádo v Pensylvánii pohrálo jako s dětskou hračkou. Ilustrační foto: Volvo

Zdroj: Karl Beyer@Youtube

Petr Miler