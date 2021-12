Kamera zachytila, jak to vypadá, když vám při jízdě zimní krajinou do cesty padne strom

A nebyl to žádný vánoční stromeček, ale vzrostlý strom, který by snadno dokázal i někoho zabít. Tady přes kontakt s vozem naštěstí všechno dobře dopadlo, odklízení následků ale dalo zabrat.

Při zimních cestách autem se může stát spousta věcí, které se jindy nestávají, nebo alespoň ne v takové míře. Spousta různých nepříjemností vás nejspíše napadne bez přemýšlení - od neviditelně namrzlé silnice až po sníh navátý za horizontem. Poněkud méně pravděpodobnou, ovšem o to větší patálií je strom spadlý přes cestu.

Něco takového se může stát kdykoli, zima tomu ale vysloveně nahrává. Stromy jsou oslabené a jejich zasněžené či namrzlé větve se snáze postarají o to, že se vyvrátí ze svých kořenů a jako na potvoru padnou tam, co nemají. Už příjezd k padlému stromu může být velmi nepříjemný, neboť třeba za zatáčkou může být těžké na něj zareagovat. Vůbec nejhorší ale je, když vám začne padat přímo do cesty.

Pokud jedete jakkoli vyšší rychlostí, máte jen zlomek sekundy se rozhodnout - buď na jistotu zkusíte zabrzdit a buď srážce předejít, nebo aspoň minimalizovat její dopady. A nebo zkusit přidat a dostat se za místo dopadu dříve, než strom skutečně padne až na zem. Paradoxně člověk, který u ministerstva dopravy amerického Oregonu pracuje jak ten, kdo řeší na silnicích nenadálé situace, se svým autem natočil přesně tuhle situaci a zvolil druhou možnost. Tedy zkusil projet pod padajícím stromem dříve, než dopadl až na silnici.

Vyplatilo se, i když to bylo o fous - větve stromu se s autem stihly potkat. Nikomu živému se ale nic nestalo a poškozené auto se holt opraví. Pro dotyčného tím ale paradoxně práce neskončila, ale začala, neboť se musel postarat o odstranění překážky. S pomocí okolo náhodně jedoucího stroje soukromé dřevorubecké firmy to ale zvládli do dvou hodin, to je s ohledem na velikost stromu a relativně odlehlé místo události (I-5 nedaleko Wolf Creeku) úctyhodný počin.

Podívejte se na víc na videích a fotkách z místa níže a buďte opatrní - nebezpečí na zimních silnicích může přijít i odjinud, než jej primárně čekáte.

Thank you to @ORStatePolice and the private logging company they found in the traffic queue for their help in quickly removing the tree from the I-5 NB near Wolf Creek yesterday. Had they not been there and willing to assist, the 1.5hr delay would have been much longer. pic.twitter.com/jJER5TojtI