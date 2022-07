Kamera zachytila, jak vandal ničí výjimečný Mercedes, pak majitel auta vyšel ven z domu před 4 hodinami | Petr Miler

Nikdy nepochopíme, jak někdo může něco podobného udělat, tuplem pak nepochopíme, že ho to napadne dělat za bílého dne před domem majitele vozu. Tady chybělo málo a mohla z toho být pro výtečníka slušná polízanice.

Snad každému z nás, kdo se nejmenuje Mirek Dušín, někdy v životě „bouchly saze”. Nemělo by se to stát, v reakci na kombinaci několika událostí se to ale i jinak distingovaným lidem občas stane. A člověk v takové situaci udělá něco, čeho později lituje, třeba někomu sáhne na majetek či zdraví. Níže přiložené video ale nic takového nezachycuje, jde o naprosto tupý, ničím nevyprovokovaný akt vandalismu, který je navíc provedený naprosto nepromyšleným způsobem.

Komusi, kdo je na videu dobře vidět, se v kalifornské Pasadeně nelíbilo, že někdo jiný jezdí v Mercedesu-AMG C63 S Cabriolet, tedy docela výjimečném osmiválcovém stroji. Chvíli se kolem auta za bílého dne potloukal, pak vzal do rukou nejspíše kamen a mrštil s tím po vozu tak, že se mu rozbilo boční okno. A jeho další jednání naznačuje, že s devastací tím neskončil, tedy spíše s ní skončit nechtěl.

Ke štěstí samotného auta si situace všimnul majitel, který vystartoval ven. Agresor se jej zjevně zalekl a vzal nohy na ramena, majitel za ním chvíli běžel. Pak ale nejspíše zjistil, že s podobnými jedinci radno si zahrávat, že dalšímu páchání nepravostí zamezil a nechal jej běžet. Těžko říci, zda z toho mít radost či ne, majitel mohl v afektu dotyčnému, který nevypadal zrovna na druhého Johna Ramba, udělat pár věcí, kterých by mohl litovat. A na rozdíl od vandala by pro něj okolí snadno mělo pochopení.

Takto situace dopadla ještě relativně dobře výměna bočního okénka není zase tak drahý a složitý úkon - kdyby útočník trefil karoserii, mohlo být hůř. Podívejte se na to sami, i tohle může mít na svědomí závist či jiná forma nepřejícnosti.

Mercedes-AMG C63 S Cabriolet bude brzy vzácností, další generace zřejmě nepřijde ani jako kabriolet, natož pak s osmiválcem pod kapotou. Devastovat zvlášť takové auto je zavrženíhodné, majitel kousku na videu níže horším následkům zabránil svou pohotovostí. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Supercar Fails@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.