Kamioňák se v práci nepohodl se svým šéfem, vzápětí mu rozjezdil jeho Ferrari

Říká se o nich, že jsou to drsní chlapi a i když to jistě nebude platit o všech, tento pověsti řidiče kamionu dostál. Jinou otázkou ale je, jak moc moudré jeho jednání bylo.

Pokud denně řídíte kolos měřící klidně 20 metrů na délku a vážící desítky tun, nemůžete být jedním z těch, kteří se každé Vánoce rozbrečí nad závěrečnými scénami filmu Sám doma. Potýkat se s takovým autem a všemi nástrahami, které jeho řízení skýtá, chce pevné nervy, a tak není divu, že se o řidičích kamionů tvrdí, jací jsou to drsňáci. Nebude to jistě pravda ve všech případech, ale událost, která se odehrála tento týden v USA, těmto tvrzením čáru přes rozpočet nedělá.

Hlavním aktérem se stal řidič přepravní společnosti, který byl z její strany pouze krátkodobě najat. Když odvedl svou práci, bylo mu ze strany šéfa firmy sděleno, že už jeho služby nebude potřebovat a podle očitých svědků tak bylo učiněno korektním způsobem po vyrovnání veškerých finančních závazků. Není tedy pravdou, jak se zprvu tvrdilo, že firma neplatila svým řidičům za jejich služby a nejsme si jisti, jak moc velkou roli v celé věci hrála údajná rozepře o to, že řidič dostal starší typ kamionu, než si přál. Na každý pád ve výsledku šlo pouze o spor jednoho z řidičů se šéfem společnosti, která o jeho další služby ztratila zájem.

Je to pochopitelné, neboť zejména v USA nyní opravdu není mnoho co převážet. Stejně tak je pochopitelné, že řidič nebyl z této zprávy nadšen, neboť sehnat práci v tomto oboru v místech, kde za uplynulé týdny přišly o zaměstnání desítky milionů lidí, může být skoro nemožné. Pochopitelné už ale není, jak na to zareagoval.

Smutek by byl na místě, zášť nikoli. Ta ale nakonec zvítězila, neboť řidič se šéfa a majitele firmy zeptal, jestli ono bílé Ferrari stojící opodál je jeho a když mu bylo řečeno, že ano, odvětil mu: „Teď uvidíte, co se stane, když se mnou zametáte.” Sedl do nejbližšího kamionu a auto mu doslova rozjezdil. Po následující fyzické potyčce jej pak zadržela police a zahájila trestní stíhání pro poškozování cizí věci.

Smutná událost z mnoha uhlů pohledu, taktika „vyučím šéfa ničením pojištěného majetku” se ale opět neukázala dvakrát moudrou. Šéf o své Ferrari nepřijde a kamioňák si skutečně moc nepomohl - jestliže dosud měl utrum v jedné práci, po tomto incidentu bude stěží hledat zaměstnání kdekoli v oboru. U větších přepravních firem v USA znamenají podobné excesy umístění na černou listinu jednou pro vždy.

Smutný konec jednoho incidentu pro Ferrari a nakonec i pro agresora za vším stojícího - původně přišel o jednu práci, teď i o perspektivu dělat jakoukoli jinou v oboru

