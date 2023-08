Kandidát Darwinovy ceny si rozbil čelní sklo auta cihlou, aby se dostal ke klíčům zamčeným uvnitř před 6 hodinami | Petr Miler

Že si zamknete klíče v autě, to se může stát. Ale když už na to přijde, opravdu má smysl rozbíjet sklo? Navíc to čelní, které je nejdražší, nejhůř rozbitné a především po jeho rozbití stejně nikam nedojedete? Žádnou z těchto otázek si muž z dnešního videa nepoložil.

Je to jistě hloupé, ale komu se v životě „nepovedlo” si někde zabouchnout klíče? Ať už šlo o dům, byt nebo auto, prostě se to stane - všichni víme, co máme a nemáme dělat, ale stačí trocha roztržitosti, rozrušení či vyjetí z obvyklých kolejí a najednou zjistíme, že každodenní postup „otevřít dveře bytu, vyndat klíče zevnitř, zasunout je zvenčí, obout si boty, vyjít ven a zamknout” z nějakého důvodu selhal ve druhém či třetím kroku a vy stojíte před vlastním obydlím v lepším případě bez klíče, v horším právě s ním zasunutým z vnitřní strany.

Co dělat pak? Ať už se vám něco takového stane doma, v autě nebo kdekoli jinde, obvykle není těžké přivolat službu, která vám pomůže. Asi to nebude legrace někde v odlehlé horské oblasti, kdekoli poblíž civilizace se ale najde pár napravených kriminálníků (to berte s nadsázkou), kteří se nyní živí tím, že zámky otevírají z vůle osob oprávněných s nimi nakládat. Nebývá to úplně levné, bez pár tisícovek to nepůjde, ale je to obvykle nejpřímočařejší cesta, jak vlastní chybu napravit. Muž z videa níže, který si zamknul klíč uvnitř své starší Toyoty, to ale viděl jinak.

Vskutku bizarní situace vyšperkovaná tím, že ji natáčel kdosi právě vozící psa v dětském kočárku, je pozoruhodná i výměnou názorů mezi autorem videa a autorem nejhloupějšího automobilového činu léta, ne-li roku. Majitel Toyoty se totiž rozhodl vyřešit situaci cihlou, přihlížející jej ale nechtěl nechat udělat nesmysl. Opakovaně mu to tedy rozmlouvá - říká mu, ať tedy rozbije boční okno, když už musí, je to snazší a levnější. Ne, to nepomůže, protože prý už má to čelní rozbité. Dobře, to dává jistý smysl, ale čelní sklo se zásadně nerozsype a dostat se přes něj do hloubi interiéru je složité. Navíc jak pak dotyčný pojede, když neuvidí ven?

Tyto a další argumenty nezaberou, a tak nakonec čelní sklo schytá pár dobře mířených ran cihlou. Motor auta ale běží, takže klíčky jsou v zapalovací skříňce, což situaci dále šperkuje. Když se majitel pokusí klíček vyštrachat, pustí si stěrače, které mu začnou dále devastovat jeho už tak trápenou ruku. Jestli nakonec uspěl, nevidíme, vzhledem ke své tvrdohlavosti to ale jistě hned tak nevzdal. Je to vskutku tragikomická scéna nejlépe připomínající, že lepším nápadem bude neohýbat situaci přes koleno a jít cestou přivolání odborné pomoci. V tomto konkrétním případě by to byl krátký a bezbolestný proces, však podobné starší auto experti na zamčené zámky přelstí během pár sekund bez jakýchkoli bolestivých následků.

Dostat se do zamčeného auta s puštěným motorem a klíčem v zapalování s pomocí cihly... To opravdu není dobrý nápad, jak můžete nejlépe vidět níže. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

