Kdysi tajemný, monstrózní Kaspický netvor se dekády po pádu SSSR dal opět do pohybu | Petr Miler

/ Foto: Dobové prezentační materiály SSSR

Svého času děsil Američany jako zbraň, kterou nemají, po pádu SSSR se ale zdálo, že dožije konce svých dnů na jednom z břehů Kaspického moře. Nestane se to, zatím zvládl 100km přesun po moři.

Je to jeden z fascinujících strojů, které mohly vzniknout jen v dobách studené války, kdy sice nikdo reálně neválčil, obě hlavní světové mocnosti ale hartusily zbraněmi, jak to jen šlo. Každý se snažil přijít s něčím novým a sovětský konstruktér Rastislav Jevgenijevič Alexejev na konci 60. let minulého století vytáhl něco, co svět do té (a vlastně ani od té) doby nepoznal - ekranoplán.

Vypadá jako letadlo a umí tak trochu i létat, ale není to letadlo. Dokáže plout po hladině jako loď, ale není to loď. A dokáže se pohybovat i kousek nad souší, není to ale vznášedlo. Byl to potenciálně revoluční dopravní prostředek, který mohl sehrát svou roli hlavně ve vojenství jako způsob rychlé a nenápadné dopravy těžké techniky i vojska až pod nos nepříteli. Technické složitosti ale způsobily, že se přes několik vyrobených prototypů nikdy nedočkal ostrého nasazení.

Přesto stačil na to, aby jako něco nepoznaného vyděsil Američany, kteří rázem měli pocit, že v něčem zaostávají. Sovětskému monstru začali vzhledem k místu jeho vývoje a velikosti říkat Kaspický netvor a detailně jsme o něm psali už před léty. Loni se k němu vrátili, když byly na břehu Kaspického moře pořízeny záběry současného stavu toho největšího z nich. Tehdy jsme si mysleli, že už na tomto místě dožije a postupně se rozpadne na atomy, nakonec je to ale jinak.

Ruptly informuje o tom, že Kaspický netvor se minulý týden opět dal do pohybu, ovšem ne vlastní silou. 380tunový obr s křídly o rozpětí 45 metrů byl po moři přesunut o 100 km jinam, aby se stal atrakcí zábavního Patriot Parku zaměřeného na vojenství (jak ruské...). Zatím můžeme vidět, kterak je omýván vodou Kaspického moře, jako by právě dorazil na svou poslední misi. Jsou to impozantní pohledy, podívejte se na to sami níže - něco podobného stěží kdy vznikne znovu.

Lun MD-160 byl tím největším z sovětských ekranoplánů, právě ten byl znovu uveden do pohybu a 100kiloemtrový přesun po moři kupodivu zvládl, třebaže ne vlastní silou. Foto: Dobové prezentační materiály SSSR

Zdroj: Ruptly

