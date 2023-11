Kdysi uctívané Audi TT definitivně skončilo bez velkých poct, zamýšleného nástupce lidé odmítají už teď před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Jsme dost staří na to, abychom pamatovali doby, kdy TT bylo autem snů svého druhu, po 25 letech na světě ale kultovní kupé a roadster už neobjednáte. Z výrobní linky sjel poslední kus a vybírat lze z posledních skladových vozů. Vedle toho, co Audi s tétéčkem plánuje do budoucna, může být koupě některého z nich terno.

V loňském roce se Audi pochlubilo konceptem Activesphere, který na sebe vzal podobu čtyřdveřového SUV-kupé. Spíše než off-road ale studie připomínala sportovní vůz, oproti němuž by měla nabídnout víc praktičnosti. A to nejen díky dvěma párům dveří, nemalou pozornost budila také záď. Stačil totiž stisk jediného tlačítka a panely se přeskládaly na korbu schopnou pobrat třeba pár horských kol. Pohon pak nepřekvapivě obstarávaly elektromotory, Audi totiž do budoucna s ničím nepočítá.

Právě koncept Activesphere má být nástupcem modelu TT. Podrobně jsme na něj vzpomínali nedávno, a to i proto, že jeho dny měly být brzy sečteny. To se stalo tento týden, smutně bez větších poct - z montážní linky v maďarském Györu totiž sjel v doprovodu hrstky zaměstnanců závodu vůbec poslední exemplář s pořadovým číslem 662 762. Právě tolik kusů automobilka během uplynulých pětadvaceti let vyrobila. První produkční TT se totiž objevilo 18. února 1998, to poslední pak má v dokumentech vyražené datum 10. listopad 2023. Audi tak ze hry odstavilo kdysi uctívaný vůz, který výrazně míře přispěl k vylepšení firemní image.

Z komentářů, které se objevily pod instagramovým příspěvkem značky právě na toto téma, je patrné, že TT se v rámci patřičné skupiny zákazníků stále těší nemalé popularitě. Zejména majitelé kritizují rozhodnutí Audi zbavit se svého nejdostupnějšího sportovního vozu ve prospěch elektrických SUV, která budou všechno, jen ne dostupná. Či zábavná, oslnivá, zkrátka cokoli, co dosud platilo právě o TT. Opravdu se tak nezdá, že by sázka na bateriový pohon za každou cenu měla vést k úspěchu, který si Audi maluje.

Spekulace ale ponechme stranou, aktuálně už jen dodáme, že oním posledním kouskem je provedení TTS v šedé barvě Chronos Gray Metallic. Na dvacetipalcová kola tak míří 320 koní, o jejichž produkci se stará dvoulitrový čtyřválec. Díky tomuto výkonu je přitom TTS druhým nejvýkonnějším vozem postaveným na platformě MQB, výše lze najít už jen verze RS osazené 2,5litrovým pětiválcem se 400 koňmi. Standardem se v té chvíli stal pohon všech kol a sedmistupňový automat.

Pokud vás TT na poslední chvíli zlákalo, máte pořád možnost jej mít jako nové, skladové zásoby dealerů jsou pořád slušné. V Česku je tedy dle oficiálního webu Audi k dispozici jediný vůz, shodou okolností rovněž 320koňové TTS, v Německu ale čeká na svého majitele 540 exemplářů. V závislosti na motorizaci a výbavě se pak jejich ceny pohybují od 1,1 do 2,5 milionu korun.

Po pětadvaceti letech výroba TT definitivně skončila. Nástupcem dnes již ikonického a zároveň dostupného sporťáku se má stát elektrické SUV-kupé. Že se to příznivcům tétéčka nelíní, opravdu nepřekvapí, takové auto nemá šanci oslovit jakkoli větší část z nich. Foto: Audi

Zdroj: Audi, Audi@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.