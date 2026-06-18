Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
Petr MilerNeděláme si legraci, hasiči skutečně zveřejnili jediný takto oříznutý záběr se záměrně odstraněnou podstatou věci s tím, že hoří „33 hybridních aut”. Není to pravda, jiné záběry ukazuji, že minimálně podstatná část z nich byly elektromobily.
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Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera | Petr Miler
Neděláme si legraci, hasiči skutečně zveřejnili jediný takto oříznutý záběr se záměrně odstraněnou podstatou věci s tím, že hoří „33 hybridních aut”. Není to pravda, jiné záběry ukazuji, že minimálně podstatná část z nich byly elektromobily.
Berte tento článek jako obecný povzdech nad způsobem, jakým je dnes manipulováno informacemi k některým tématům. Když se pravda v nějakou chvíli nehodí, v lepším případě je zastírána, v tom horším je obracena naruby. A když přece jen praskne, jsou všichni ti, kteří ji vypátrali, označováni skutečnými manipulátory za ty špatné, jejichž práce je pošlapávána, šíření jimi zveřejněných informací omezováno atp.
„Svatých” témat, kterých se takové zacházení s informacemi dotýká, je dnes docela dost, jistě je dobře znáte. Elektrická auta a jejich reálné, přirozené, prostě objektivně existující problémy jsou jedněmi z nich. Když se vede svatá válka za klima - a elektromobil je něco jako meč krále Artuše -, není přece možné, „aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být”.
O tom, kam až situace zašla, bychom mohli napsat knihu, ale někdy je lepší jedna „grafická” (zde vlastně skoro doslova) glosa než tisíce slov. Fotka, kterou vidíte nad i pod vámi, není práce fotografa po obrně, není to ani nějaký neumný ořez počítačového analfabeta a není to ani manipulativní clickbaitová fotografie, která záměrně nemá ukázat vše, abyste se po zbytku museli pachtit. Je to jediný oficiální záběr zveřejněný britskými hasiči k události, která se odehrála u West Bay Road v Southamptonu.
Prostě požár? No ano, ale proč tedy hasiči - stejně jako v případě jiných fotek, které zveřejňují ze zásahů - neukázali celý požár včetně probíhajícího zásahu, ale v podstatě jen kouř vznášející se nad místem? A není to neum ani náhoda, fotka se jmenuje „IMG_5836-cropped.jpeg”, takže někde existuje (ne však na webu) originál zachycující víc, tento snímek byl do tohoto stavu záměrně ořezán. Důvod je jasný - požár „vícero aut” totiž zahrnoval elektrické vozy, což se už i hasiči pokouší skrývat. A na fotce to muselo být jasně patrné.
Zveřejněný záběr tedy hasiči takto zmastili, k tomu navíc uvedli, že hořelo 33 „hybridních aut”. To je lež, protože existují i jiné fotky zveřejněné mj. Daily Mailem, které též najdete níže, jež zcela jednoznačně ukazují několik Jaecoo 5 EV, tedy ryzích elektromobilů, což je i po požáru patrné z konstrukce jejich přídě, která používá odlišnou masku. Spalovací i hybridní verze tam mají místo chladič, elektromobil ne.
Proč se tohle nemůžeme dozvědět? Protože prostředky svaté války jsou dokonale dobré. A i kdyby se náhodou ukázalo, že nejsou, tak už pouze zaznamenat realitu je najednou špatné. Přece nebudeme šlapat po Excaliburu, i kdyby náhodou nebyl tak mocný, jak se traduje...
My zůstáváme na straně těch, kteří šíří veškeré reálné informace, ať už se někomu nebo něčemu hodí anebo ne. Laskavý a inteligentní čtenář ať s nimi naloží dle vlastního uvážení. Tuhle svobodu už dnes máme málokde, dostáváme skoro vše předem „korigované”, abychom si udělali jen „správný” názor. K čemu to vede, asi netřeba dlouze rozebírat...
Tuhle fotku musel chystat velký chytrák, pokud si myslel, že nevzbudí nežádoucí pozornost. Foto: Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service, CC0 Public Domain
Člověk se v reakci na její uzření začne okamžitě pachtit, co jsme to neměli vidět. A hle, je to elektrické Jaecoo 5, které podle hasičů nehořelo, ač je z dalších záběrů níže zjevné, že ano. Ilustrační foto: Jaecoo
33 Jaecoo SUV vehicles worth more than 900,000 have been engulfed in a fire at Southampton docks. Firefighters were called at about 4.20am today to a site on West Bay Road after locals reported 'explosions'. pic.twitter.com/JaIr0FlpZi— NYC News 24 (@NYCNews24) June 3, 2026
Zdroje: Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service, Daily Mail
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