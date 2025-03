Kia říká, že vzhled snad nejošklivějšího nového auta posledních let napravila jedinou úpravou. Za nás tedy opravdu ne před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Je to pikantní už z podstaty, neboť Kia se navzdory návalu kritiky tvářila, že její novinka je vlastně krasavec. Ve skutečnosti tedy zjevně pochopila, že není, odstranění „obočí” ale noc v den nemění, třebaže vzhledu skutečně prospělo.

Každá firma má dost prostředků na to, aby předem zjistila, že se její produkt libovolného ražení lidem nebude líbit dřív, než s ním přijde na trh a pohoří. Přesto se takové výrobky v prodeji dokola objevují. V případě věcí zatížených nevelkými vývojovými, logistickými či marketingovými náklady to nakonec může být nedůležité, tam se dá střílet od boku. Ale auto? Tam to prostě rozumně nejde.

S každým novým vozem jsou spojené miliardové vývojové náklady, které následuje znovu nákladná příprava sériové produkce, následně investice do vůbec vyrobení určitého počtu aut, jejichž existence pak musí být složitě komunikována s pomocí PR a marketingu, hotové vozy někam navezeny, musí k nim vzniknout ceníky, katalogy a pak... Pak zákazník přijde do autosalonu a řekne něco jako otřepané: „To bych blil, Milane!” A to všechno jenom kvůli designu, který může být v podstatě jakýkoli a dá se do začátku výroby relativně snadno měnit. Stačilo se lidí zeptat nad nějakým prototypem nebo klidně i hliněným modelem, abyste dopředu věděli, na čem jste.

Musí za tím stát nějaká ješitnost pár lidí z automobilek, kteří vymyslí hloupost, najdou v ní zalíbení a pak už ignorují veškerou oprávněnou kritiku kolegů i potenciálních kupců. Jinak se nemohla dostat do prodeje ani Kia Tasman, nový pick-up, který se loni odhalil s designem připomínajícím sovětské náklaďáky. Ale jen připomínajícím, i ty byly hezčí než Tasman. Kritika nápadu Kie byla téměř všeobjímající, firma ale zvolené řešení bránila, později dokonce s tím, že lidé ho berou na milost. Sama tomu nemohla věřit, pravili jsme už tehdy.

A také nevěřila, takže auto ještě před začátkem dodávek rychle změnila, jak si všimli kolegové z Drivu. Je nakonec pozitivní, že kritiku vzala vážně dřív, než s autem totálně narazí, ale co nakonec upravila? Zásadní modifikací je jen nalakování vnějších černých nástavců blatníků do barvy karoserie. Ty vážně vypadaly komicky, začalo se jim hned říkat „obočí”, takže nalakování pomohlo. Ale největší problém auta je příď, která je pořád stejně bizarní. Posuďte ovšem sami, jak se vám výsledek zamlouvá - my říkáme lepší, ale ne dobré...

Toto je původní vzhled Tasmanu, na světlých karoseriích působila nelakované nástavce blatníků opravdu podivně. Tak jsou teď lakované, jak můžete vidět níže. Zlepšení to jistě je, univerzální náprava ale podle nás ne... Foto: Kia

Zdroj: Drive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.