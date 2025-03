Kia se vysmívala Elonu Muskovi na sociálních sítích dost nevhodným způsobem, po vlně kritiky vše stáhla před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Upřímně řečeno to byla docela vtipná a ze své podstaty silně rezonující parafráze na současné dění, z pozice automobilky ale byla prostě nevhodná. A Kia to pochopila až příliš pozdě.

Automobilky mají dlouhodobě problém rozlišovat mezi obchodem a mediálním působením. A jejích přímé, navíc bezprostřední vystupování na sociálních sítích to jen umocňuje. I když problém... Takhle řečené to zní, jako by se snad automobilky ze všech sily snažily to dělat správně a náhodou jim to nevycházelo. Ve skutečnosti mezi tím ale nejenže záměrně rozlišují tuze nerady, s oblibou i celou kartu obrací, aby si zajistily co nejlepší pozici.

Vidět je to zejména ve vztahu k novinářům, kdy by byly rády, abychom se k nim my chovali jako k zákazníkům, tedy nekriticky. Tak to ale není, naši zákazníci jste vy, čtenáři, nikdo jiný. Automobilky si u nás mohou, ale také nemusí kupovat reklamní prostor, v jehož případě seriózní médium nikdy nepřipustí, aby ovlivňovalo cokoli mezi ním. Naopak ale nejsou schopny chápat, že vztah opačným směrem může být ryze obchodní, jak jsme naposledy poukazovali včera. A k novinářům a jejich „sociálním kruhům” se chovají jako k vazalům, aniž by si uvědomovaly, že se v tu chvíli baví se spoustou svých současných potenciálních zákazníků. Je to špatné a zase špatné.

Odstraňte ale prostředníka v podobě samostatných médií a může to být snadno ještě horší. Pro firmy je to relativně nová pozice, neboť dříve žádná média neprovozovaly, v posledních letech ale má snad každá automobilka pár profilů na nějakých těch sociálních médiích, kde v této roli působí. A znovu se chová jako slon v porcelánu. Ostatně si na to obvykle najme někoho z médií, kdo se pak chová jako novinář, tedy vytváří lákavý obsah. To může dělat i skvěle, ostatně to, co udělala Kia v Norsku, se nám jako médiu líbí. Je to jednoduše vtipná, aktuální, zjevně virální věc, jenže má obchodní rozměr, který někomu unikl. A ten je potenciálně škodlivý tím spíš, čím větší dosah taková věc má.

Od přednášky k realitě: Kia v Norsku na svých sociálních médiích vyvěsila nyní už odstraněný příspěvek zachycený níže, opravdu chytře jednoduchou věc - model EV3 s patrně fiktivní nálepkou: „Tohle auto jsem si koupil poté, co se Elon zbláznil,” což je parafráze na nálepku: „Tohle auto jsem si koupil předtím, než se Elon zbláznil,” kterou si majitelé dříve koupených Tesel reálně lepí na svá auta. Elon Musk se samozřejmě nezbláznil, jen začal zastávat politické postoje, se kterými se někteří majitelé Tesel neztotožňují. A tímto to dávají najevo, aby jim snad nějaký levicový aktivista nezapálil auto. Kia se na tom svezla a naznačuje tím, že kvůli témuž lidé také mohou přecházet na auta jiných značek, třeba na ta její.

Zopakujeme, že nám to přijde vtipné a trefné, ale jen mediálně, kde si můžete dovolit cílit na pozitivní reflexi části publika a očekávat ignoraci ze strany zbytku. Ve světě obchodu podobné polarizující kroky moc dráždí, a postup tak Kie vyvolal rozhořčení nejen mezi fanoušky a akcionáři Tesly. I lidé pohybující se mimo tyto kruhy ve velkém namítali, že taková aktivita část potenciálních zákazníků spíš odradí, protože s tímhle buď nechtějí mít nic společného anebo krok Elona Muska podporují. A další trefně poukazovali na to, že to vrhá stín i na lidi, kteří si elektromobily Kie koupili, stejně jako na samotné vozy. Jako by je snad stálo za koupit jen jako projev protestu proti Muskovi či v momentě, kdy Tesly vyloučíte z výběru z „politických důvodů”.

Příspěvek Kie původně sdílený koncem února tak včera po vlně negativních reakcí odstraněn. Snad se aspoň korejská automobilka poučí. A další s ní. Ale spíš se to nestane - jak už padlo, zvolený přístup nebývá jen projevem neumětelství, ale i záměrného mazání nevyhovujících hranic.

Pokus Kie „vytrolit” Elona Muska skrze model EV3 (na fotkách) byl vlastně vtipný, ale z pozice výrobce je taková mediální aktivita krajně nevhodná. Automobilce to museli vysvětlit až její současní i potenciální zákazníci. Ilustrační foto: Kia

Bad look @Kia to have your official Instagram account in Norway posting stuff like this. pic.twitter.com/agpBvsTyXJ — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) March 9, 2025

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

