Kia vrátila Rusko do svých prodejních plánů, s válkou a sankcemi zjevně nepočítá už letos

Kdy skončí válka na Ukrajině a co po ní bude následovat? To jsou otázky, na které dnes nikdo nemá odpovědi. V byznysu je ale uměním další vývoj s vysokou pravděpodobností předpovídat. A Kia má jasno, během pár měsíců bude po všem.

Pokud někdo ze zahraničních automobilek opravdu hodně doplatil na sankce uvalené na Rusko po jeho útoku na Ukrajinu, byl to vedle koncernu VW hlavně konglomerát Hyundai-Kia. Obě jeho největší značky měly na tamním trhu postavení téměř domácích výrobců včetně zavedené lokální produkce. A o obojí s faktickým zákazem obchodování s Ruskem v této oblasti přišly.

Už třetím rokem tak v Rusku oficiálně neprobíhá ani žádný prodej nových aut značky Kia, bylo by ale naivní si myslet, že korejské automobilky největší zemi světa prostě zamávaly a zapomněly na ni. Zejména ony zřetelně čekají na první chvíli, kdy se budou moci do Ruska vrátit. A jejich strategie jdou až tak daleko, že si Ruskou federaci předem vrací do svých prodejních plánů, i když zatím nemohou mít ani za máky jistoty, že se do ní se svými vozy v dohledné době vrátí.

Není to žádná spekulace, ale zcela oficiální postup, o kterém informuje jihokorejská agentura Jonhap s odkazem na revidované prodejní plány Kie pro rok 2025 v informacích pro investory. V těch se Rusko objevuje poprvé po třech letech, přičemž během následujících 12 měsíců Kia plánuje v Rusku prodat 50 tisíc vozů. Ten samý plán mimochodem počítá s prodejem 1,11 milionu vozů Kia v Severní Americe, 774 tisíc v Evropské unii, 580 tisíc v Jižní Koreji a 400 tisíc v Indii.

Je to na jednu stranu skromný záměr, neboť v roce 2021 se v Rusku prodalo 354 tisíc aut značky. Na tu druhou... Jak Kia může vědět, že tam bude moci prodat letos byť jen jeden vůz? Samozřejmě to neví (tedy předpokládáme, že to neví, však jak by o věděla), geopolitický vývoj ale nutí stratégy firmy jednat a předpokládat. A ti zjevně vidí vysokou šanci, že válka skončí ještě letos dost brzy na to (a sankce padnou záhy poté), že takový prodej bude možný. Podle toho společnost jedná a jistě tomu přizpůsobuje i své výrobní plány, objednávky u dodavatelů apod.

Jedním z posledních aut Kie, která se v Rusku nejen prodávala, ale i vyráběla, byl tento fešácký Sportage s chobotnicemi místo světel. Rusům jistě chybí... Foto: Kia

Zdroj: Jonhap

Petr Miler

