Kim Čong-un skutečně přešel z Mercedesů na ruský Aurus, auto přímo od Putina poprvé vyvětral před kamerami

Prvotní informace nelhaly, teď už je to oficiální i z korejské strany. A tamní vůdce si auto nemůže vynachválit, Kimova sestra se o pancéřované a prodloužené verzi rozplývala před domácími médii.

Partička egomaniaků běžně dokáže vzplanout láskou pouze k sobě samým, když ale mají společného nepřítele, umí si rázem porozumět i navzájem. Tak nějak by šlo shrnout náhle objevenou náklonnost ruského prezidenta Vladimira Putina k severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi, která má od minulého měsíce i svůj automobilový projev. Jak tehdy sdělila ruská strana, Putin Kimovi při jeho návštěvě Ruska daroval luxusní pancéřovanou limuzínu Aurus Senat 600. Nyní můžeme konstatovat, že se to opravdu stalo. A že Kim autem opravdu jezdí.

Informuje o tom Korean Central News Agency (KCNA), jakási „severokorejská ČTK”, podle níž se Kim s Aurusem poprvé zúčastnil veřejné akce. A zveřejněno bylo i video, které ukazuje, v jaké atmosféře se vše odehrávalo - vidíme liduprázdné silnice obsazené pouze vozy vůdcovy družiny a mezi nimi luxusní prodloužený Aurus. Cesta končí na místě, které vypadá jako něco mezi Treblinkou a Sobiborem (asi to ale bude vojenská základna...), kde je Kim nadšeně vítán početným davem, jak jinak.

K této události se nadšeně vyjádřila i zástupkyně vedoucího oddělení propagandy a agitace Korejské strany pracujících, kterou není nikdo jiný než sestra vůdce KLDR, Kim Jo-čong. „Zvláštní funkce vozu jsou bezvadné a naprosto spolehlivé,” uvedla pro KCNA „sestra nejvyššího”. Podle ní už samotné použití vozu jasně svědčí o vysokém stupni korejsko-ruského přátelství, pro bratra to prý byl „nejlepší dárek”.

Berme to jako gesto, na každý pád můžete vidět níže, jak Kim Čong-un auto vyvětral. Pokud je to skutečně jeho nový stroj pro běžné ježdění, pak jím nahradil do loňska používaný Mercedes v provedení Maybach, kterým navázal na dříve používané modely téže značky. Kim si tak navzdory sankcím aspoň v automobilové rovině špatně nežije.

Prodlouženou a pancéřovanou verzi tohoto stroje nyní skutečně sedlá Kim Čong-un, níže jej můžete vidět auto poprvé veřejně použít. Foto: Aurus

Zdroje: KCNA, NTV

