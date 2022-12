Kobra 11: Německý dálniční policista odtáhl aktivistku z Autobahnu ještě dřív, než se k němu stačila přilepit před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Toto musí být zřejmě nejakčnější německý policista po Semiru Gerkhanovi, neboť převedl vskutku rychlou, razantní a přitom korektní akci, kterou zabránil nesmyslnému blokování dálnice a veškerému nebezpečí, jež z toho mohlo plynout.

Nejsme zrovna příznivci seriálu glorifikujícího policii ve stylu východoněmecké televizní tvorby pod taktovkou herce a producenta tureckého původu, existenci (stále ještě přetrvávající) Kobry 11 ale zkrátka nejde přehlédnout. Dnes a denně jsme v ní svědky divokých akčních kousků dálničních policistů, i bez znalosti skutečné praxe jejich každodenního nasazení jsme si ale zatraceně jisti, že takhle to na Autobahnech nevypadá.

Přesto se najdou chvíle, kdy mohou předvést své rychlé myšlení a rychlým zásahem předejít problémům. Paradoxně před kamerou jednoho z klimatických aktivistů to předvedl zatím blíže neupřesněný policista, který byl přivolán na místo, kde se lidé lepící se k čemukoli ve snaze upozornit na sebe samé hodlali přilepit k dálnici A9 a zablokovat na ní provoz. Policie obvykle jen přijede na místo, které může akorát zabezpečit a počkat na speciální tým, jenž dotyčné nenásilně odlepí. Tady ale vše bylo jinak.

Policista ve služebním BMW dorazil na místo v momentě, kdy se jedna z aktivistek teprve hodlala k dálnici přilepit. Muž v uniformě neváhal, vyrazil za ní a z dálnice ji odtáhl. Bylo to jistě razantní, ale nikoli násilné - nemůžete čekat, že když si sednete doprostřed veřejné silnice, policie tomu bude tleskat. Policista navíc byl i velkorysý, neboť dotyčná se opakovaně pokoušela na dálnici vrátit a on ji umravňoval jen slovně. Zadržení za opakované neuposlechnutí zcela racionálních pokynů by nebylo nepochopitelné.

Vidíme ale jen část dění, informace mnichovské policie hovoří o tom, že na místě bylo nakonec zadrženo 7 lidí, z nichž 3 byli později propuštěni a u 4 bylo do soudního slyšení rozhodnuto o vazbě v obavách z pokračování jejich aktivit. Tak či onak pozoruhodný zásah - jsme všemi deseti pro nikým neomezovanou svobodu vyjadřování, také máme své pohledy na věci, které dáváme najevo, je ale na každém, aby si je případně přečetl a přebral podle svého. Nedokážeme si představit, že bychom terorizovali obyčejné lidi třeba kvůli našemu odporu k nařizování elektromobilů. Aktivisté podobného ražení se ale zjevně nezastaví před ničím, protentokrát byli zastaveni jinými.

Nově pořízené bavoráky příznačně bavorské policie se dočkaly nasazení na dálnici A9. I díky nim - a hlavně díky rychlé akci policisty - bylo zabráněno přilepování se aktivistů k dálnici a následnému blokování provozu. Záběry z akce můžete vidět níže. Ilustrační foto: BMW

Judith Beadle blockiert alleine eine Autobahn



„Wir haben vielleicht noch 2 bis 3 Jahre, um vom Kurs Richtung Klimakollaps abzukommen. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir die grausamste Menschheit sein, die es je gegeben hat. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das erleben.“ pic.twitter.com/f329QCGR45 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 5, 2022

Zdroj: Trans.info

Petr Miler

