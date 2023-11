Koenigsegg omylem zajel rekord jednoho z nejdelších okruhů Evropy. Ani se nesnažil, prostě se to stalo při testech před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Koenigsegg

Dokážete si představit, že byste třeba „na pohodu” dobíhali tramvaj a náhodou se zjistilo, že jste zaběhli stovku rychleji než Bolt? Něco takového se přihodilo Koenigseggu s modelem Jesko - při vývoji a využití jen 90 procent potenciálu vozu.

Pod pojmem Gottland má nejspíše většina Čechů zafixovanou bývalou vilu zesnulého zpěváka Karla Gotta, která stojí v Jevanech. Zbytek světa vás nicméně odkáže na sever Evropy, kde se nachází největší švédský ostrov téhož názvu. Byť zdvojené „T“ je v jeho případě už jen součástí historie, moderní doba zná pouze označení Gotland. Přičemž jednou z jeho dominant je okruh zvaný Gotland Ring, jenž patří k nejdelším v Evropě - jedno kolo měří 7,3 kilometru.

Pokud o této trati slyšíte poprvé, nedivíme se, je relativně nová. Důvodem, proč nyní přichází na přetřes, je nový rekord stanovený Koenigseggem. Vše je navíc nadmíru pikantní, neboť švédská automobilka se o rekord vůbec nesnažila. Její testovací jezdec Niklas Lilja totiž vyrazil na trať s modelem Jesko jen kvůli jeho dalšímu ladění. Nakonec z toho ale byl čas 2 minuty a 25,97 sekundy, jenž je o 7 sekund lepší než dosavadní rekord.

Již výše zmíněné by stačilo k hlubokému obdivu před Koenigseggem, neboť špičkových časů dosahují automobilky povětšinou po dlouhých přípravách. A svým snahám přizpůsobují vše myslitelné, což často vede k diskuzím o tom, jak moc je takový rekord legitimní, když jej dosáhl do jisté míry jiný vůz, než jaký si následně můžete koupit. Lilja ale skutečně vůz jen testoval, i proto jel pouze na 90 procent. Přesto překonal Porsche 911 GT3 RS v úpravě Manthey Racing řízené na 100 procent.

Aby toho nebylo málo, Jesko bylo v daný moment natankované regulérním 98oktanovým benzinem. V takové chvíli jeho hnací ústrojí posílalo na zadní kola 1 297 koní, což samozřejmě není málo. Jenže Koenigsegg své motory vyvíjí tak, aby byly schopné spalovat i biopalivo, které je ve Švédsku populární. Pokud by tedy v nádržích byl mix ethanolu a benzinu E85, 5,1litrový osmiválec twin-turbo by již disponoval 1 622 koňmi. To by pak nejspíše vedlo k ještě lepšímu času.

Zmínit už můžeme jen pár dalších slov o Gotland Ringu, který chce taktéž pokořit světový rekord - po plném dokončení má být totiž nejdelším okruhem planety. Jedno kolo by v té chvíli mělo měřit 28 kilometrů, tedy o sedm více, než je třeba zajet v pohoří Eifel pro obkroužení slavné Severní smyčky Nürburgringu. Organizátoři různých závodů, testů či okruhových dní si nicméně budou moci pronajmout jen část trati, neboť tu již nyní tvoří tři navzájem se prolínající úseky. Do budoucna jich ale bude hned šest.

Chystané Jesko bude k mání ve verzích Absolut a Attack. První bude zaměřená na maximální rychlost, druhá na maximální přítlak. Po Gotland Ringu se pochopitelně prohnala ta druhá. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Koenigsegg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.