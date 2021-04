Kolem Tesly se v Číně stahuje smyčka, policie zastavuje majitele a nařizuje jim dál nejezdit před 3 hodinami | Petr Miler

Nevíme, proč vlastně, je ale zjevné, že Čína se k Tesle obrací zády. Po zprvu pouze mediálním tlaku přistoupila k činům - zastavuje místní auta majitelů na dálnici a nedovoluje jim jet dál.

Dovedete si představit, že by vás zítra zastavila česká policie a řekla vám, že vaše jízda končí právě tím momentem, protože jedete třeba v Dacii? Popravdě řečeno, od české policie si dokážeme představit leccos, tohle ale ne. A i kdyby, jednalo by o čin jednotlivce, který by byl dalšími kroky spolehlivé zvrácen a dotyčný by byl za zřetelné překročení svých pravomocí potrestán. Však je to něco jako automobilový rasismus.

V Číně jde ale o realitu, navíc orchestrovanou nikoli jednotlivcem, ale samotným vedením země. Akorát v hlavní roli není Dacia, ale Tesla. Je to tak absurdní, že jsme tomu dlouho odmítali věřit, na sociálních sítích se ale objevil nespočet nepopiratelných důkazů o tom, že se právě toto děje. Nedokážeme si představit, jak by najednou desítky lidí nezávisle na sobě dokázaly nasimulovat, kterak policie v čínském Kantonu cíleně vyhledává Tesly a nechává je stát u kraje dálnice s tím, že nemohou pokračovat v cestě. Toto je prostě fakt a pokud tomu nevěříte, podívejte se sami na vybrané příspěvky z Twitteru níže.

Naplňuje se tak scénář, o kterém jsme psali přes týden. Čínská stání tisková agentura začala pouštět do světa štvavé články namířené proti Tesle, které ji vykreslují jako výrobce aut, která snadno vzplanou při dobíjení či jim špatně fungují brzdy. Bylo velmi pravděpodobné, že tím začíná něco většího a skutečně se to děje, přes servilní reakce značky na jakoukoli kritiku.

Podle dostupných informací mají policisté zakazovat vjezd Teslám na dálnici právě kvůli problémům s brzdami, jež mají činit vozy nebezpečné pro ostatní. Že je to velmi pravděpodobně jen účelové, nemá smysl dlouze rozebírat, jinou otázkou je, co vlastně Číňané těmito akcemi sledují a kam až je chtějí dotáhnout. Jisté je jen to, že to místním prodejům firmy nepomůže, možné je ale úplně vše - pokud se země rozhodne znárodnit továrnu Tesly s tím, že je plná protistátních živlů, udělá to. Ostatně to je něco, co z naší vlastní komunistické minulosti známe lépe, než bychom si přáli.

Máte Teslu Model 3? Nesmíte v Kantonu na dálnici, protože strana řekla, že nemá dost dobré brzdy.

