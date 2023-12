Konec jedné éry: Za posledním lidovým autem s 492koňovým V8 se zavřela voda, i když zájem o něj byl do poslední chvíle enormní před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chrysler

Pár dostupných alternativ tu ještě zůstane, žádná ale nebude tak lidová, nepůjde o tak obyčejná, široce použitelná a současně dostupná auta jako Chrysler 300 alias 300C. Smutné je, že s V8 nekončí kvůli nezájmu.

Historie Chrysleru 300 se začala psát už v roce 1955 a dotkla se i Evropy. Přímo pod svým vlastním jménem (či označením 300C, které v některých chvílích a na některých trzích přijímal za své) se tu tohle auto prodávalo od poloviny první dekády nového milénia a později se v nabídce objevilo i jako Lancia Thema. Obojí už odnesl čas, samotný 300 ale ve své dosud poslední generaci zvané LD zůstal v nabídce zejména v USA od roku 2011 dodnes. A přes poněkud vrtkavý zájem si do poslední chvíle udržel pozici velkého levného sedanu, prostě lidového auta svého druhu, které můžete mít i s motorem V8 a nikdo se tomu nediví. Také to ale odnesl čas.

Není to překvapení, automobilka to avizovala už zkraje roku, vzhledem k enormnímu zájmu o finální edici vozu, která se s motorem 6,4 V8 o 492 koních a spoustou technické i komfortní výbavy za 56 595 USD (cca 1 280 000 Kč) vyprodala během chvíle, jsme ale mohli doufat, že Chrysler konec produkce ještě o něco pozdrží. Nakonec se to nestalo a z výrobní linky právě sjel poslední kus modelu 300 generace LD právě s motorem 6,4 V8.

Stalo se tak v továrně značky kanadském Ontariu, kde vznikají také sesterské Dodge Challenger a Charger. Ty zatím zůstávají ve výrobě i s osmiválci jako o trochu méně lidové alternativy, třebaže také ony se mají příští rok potkat se sekyrou. Jak jsme již zmínili, vůz je posledním exemplářem ze speciální edice omezené na 2 200 vyrobených exemplářů, která byla v lednu vyprodána během pouhých 12 hodin. Rozhodně tedy nelze říci, že by 300 s osmiválci končil pro nezájem.

Přesto s nimi končí, byť ve zbytku měsíce má v Ontariu vzniknout ještě hrstka aut se slabšími motory. Náhrada přijde, stát se tak má v příštím roce, osmiválce už u toho ale být nemají. Nový Chrysler 300 (nebo jakkoli se vůz bude jmenovat) dorazí už jen nanejvýš s motory V6 a také s bateriovým elektrickým pohonem.

S Chryslerem 300 alias 300C SRT-8 je amen, i když se jeho finální edice rozprodala za pár hodin. Další exempláře s takto silným V8 už nevzniknou a ani v budoucnu vzniknout nemají. Foto: Chrysler

Zdroj: Chrysler

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.