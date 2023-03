Konečně se našlo moderní auto, které dokázalo zvládnout záludný losí test s nadhledem před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpine

Po fiasku Mercedesu třídy A v 90. letech se stalo normou, že nová auta zvládají losí test bez problémů, v posledních letech ale jako by výrobci zapomněli, jak své vozy správně naladit. Alpine s tím zjevně problém nemá.

Z losího testu se stal strašák moderních aut. Neznamená to pochopitelně, že bychom jej brali jako stěžejní ukazatel potenciálu toho či onoho vozu, dokáže ale vykreslit chování aut v mezních situacích. A protože nikdy nevíte, s čím se na cestách potkáte, měli byste na průjezd mezi kužely klást nemalou váhu. Stejně jako na veškeré detaily testu. Často totiž o úspěchu rozhodují pneumatiky, jejichž volbu ta která automobilka podmínila co nejnižším valivým odporem. Kvůli stále přísnějším emisním standardům se totiž stále více věcí podřizuje jedinému, tedy co nejnižší spotřebě.

Dnes nicméně na negativa nedojde, místo toho nastal čas oslav. Alpine A110 S se totiž se losím testem vypořádalo se ctí a mezi kužely projelo bez ztráty květinky rychlostí 80 km/h. To je o tři kilometry více než jakýsi nutný standard, za čímž stojí řada změn, ke kterým Francouzi přistoupili. Oproti základu je totiž provedení S o 4 mm nižší. Rovněž disponuje i novými stabilizátory, tlumiči a pružinami. Posílena byla rovněž pohonná jednotka a přeprogramováno bylo také ESC.

Standardně pak Alpine A110 S používá pneumatiky Michelin Pilot Sport 4, do losího testu však dorazil exemplář obutý do příplatkového typu Michelin Pilot Sport Cup 2. Není tak divu, že se zakousl do asfaltu jako upír do odhalené šíje. Testovací jezdci přitom vyzdvihli jeho ovladatelnost a čitelnost. Původně předpokládali, že by kupé mohlo stanovit i nový rekord. Nakonec však Tesla Model 3, Model Y a Ford Focus (pro všechny platí 83 km/h) zůstávají neporaženi.

Přesto však nakonec francouzské kupé zabodovalo, a to v případě slalomu. Ten zvládlo za 21,6 sekund, čímž odsunulo Smart Brabus (22,5 s) na druhé místo a Polestar 2 (22,8) se dvěma motory na třetí příčku. Potlesk je tedy rozhodně na místě, jakkoli prodeje to nejspíše nenakopne. A110 S totiž sice díky kombinaci 300 koní a 1 109 kil dosahuje působivých výsledků i dynamiky, ovšem cena lidová není ani omylem - startuje totiž na 1 865 000 Kč.

Provedení A110 S se s losím testem vypořádalo opravdu skvěle, i když předpokládaného rekordu nakonec nedosáhlo. Foto: Alpine

Zdroj: km77.com@YouTube

