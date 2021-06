Kontroverzní nové SUV ze Slovenska se poprvé ukázalo naživo, je vážně rozporuplné před 4 hodinami | Petr Miler

V tmavé barvě jeho svéráz možná nevynikne tolik, jako v těch světlých, pořád ale vypadá spíše jako návštěva z jiné planety. Odvážné, nebo zbytečně dráždivé? Posuďte sami.

Kia tento týden odhalila nový Sportage a nelze se říci, že by se to dalo přejít mlčky. I u nás dobře známý a úspěšný model (loni se v ČR prodávalo v průměru přes 100 aut za měsíc) vsadil na úplně jinak pojatý vzhled, který působí dojmem, jako by předchozí generaci vozu napadla četa mimozemských entit. A pak se zabydlela na některých částech její karoserie.

Tak působí zejména příď vozu s nesmírně komplikovaným designem čelních světlometů kombinujících základ v podobě jakéhosi dvojitého trojúhelníku s „ocáskem” denních světel šimrajícím řidiče pod vousy, pokud si nechá otevřené boční okénko. Dobře, to je trochu přehnané, pruh LED ale skutečně sahá hodně hluboko do předních blatníků resp. kapoty motoru.

Pokud mám hovořit za sebe, nelíbí se mi to. Je to odvážné, je to „jiné”, ale je to také poněkud násilné. A pokud jste stejně jako já přesvědčeni, že krása je v jednoduchosti, pak tomuto stěží můžete zatleskat. Co dnes bude působit mimořádně moderně, bude nejspíše za pár let působit mimořádně komicky, nakonec si vzpomeňte, jak dnes vnímáme odvážné designy dob dávno minulých - zůstaly-li nadčasovými, pak jedině díky tomu, že se nepouštěly do přílišných složitostí. Korejská novinka, která bude opět vyráběna v Žilině, je zkrátka kontroverzní a polarizující, se vším dobrým i zlým.

Na toto si ale každý musí udělat názor sám a díky přiloženému videu máme všichni skutečně dobrou příležitost. Korejec, který se věnuje autům na kanálu Woopa TV na Youtube, natočil skoro 14minutový klip věnovaný zcela nemaskovanému předprodukčnímu exempláři nové Kie Sportage odstavené zřejmě na veřejném parkovišti v jeho domovině. Pro udělání si lepšího názoru vám bude zřejmě stačit zhlédnout desetinu stopáže, ale pokud toužíte prozkoumat vzhledové detaily novinky ze všech úhlů, máte zde skutečně nespočet příležitostí.

