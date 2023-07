Krásný elektrický závoďák Sébastiena Loeba shořel při nabíjení, s sebou vzal všechno v blízkém okolí

Je to smutná událost, současně ale připomíná, jak nebezpečné dokážou být požáry baterií elektrických aut. Tady shořelo skutečně celé zázemí rallycrossového týmu, včetně druhého vozu.

Sébastien Loeb je jedním z nejlepších závodních pilotů, které kdy poznal tento svět. A je vlastně otázkou, čeho všeho mohl dosáhnout, kdyby se třeba rozčtvrtil. Anebo aspoň začal s řízením dřív. Je to talent od pánaboha, který neprošel žádnou motokárovou ani jinou průpravou, všiml si ho až jeho šéf se slabostí pro sportovní auta, když viděl, jak už jako dvacetiletý krotí firemní auta coby učeň ve firmě Socalec. Dostal ho do světa automobilových soutěží a všechno ostatní už je historie.

Trvalo ale ještě dalších 7 let, než vyhrál juniorský světový šampionát v rallye, takže byl skutečně relativně starý, když začal jezdit „seniorské” WRC. Pak už ale na nic nečekal - po dvou letech se poprvé stal mistrem světa, což byl úspěch, který zopakoval ještě osmkrát. Nikdy nebyl soustavně porážen a musel odejít sám, aby někdo jiný začal vítězit. Když se občas vrátil, byl pořád na vrcholu. A na hranici padesátky jako správný bývalý gymnasta nemá ani dnes problém udělat salto.

Je to prostě pan jezdec, který si stále zpestřuje život závoděním. Naposledy se rozhodl přidat k rallycrossovému týmu Chicherit's GCK, který si od firmy Special ONE Racing nechal postavit opravdu krásnou moderní inkarnaci ikonické Lancie Delta s dvěma elektrickými motory o celkovém výkonu 662 koní a stovkou za 1,8 sekundy. Loebovi fungování tohoto auta docela učarovalo, po víkendovém na okruhu v Lydden Hill ale už žádné nemá.

Jeden ze dvou vozů týmu se během nabíjení vzňal v oblasti baterie a záhy vypukl takový požár, že rychle zachvátil i druhý vůz a vše v blízkém okolí. Doslova celé zázemí týmu lehlo popelem - požár byl tak intenzivní, že hasiči mohli jen bránit jeho dalšímu šíření. S ohledem na další možná rizika byl zbytek víkendových závodů zrušen a je nepravděpodobné, že by se Loeb do seriálu hned tak vrátil - vyrobit nový vůz zřejmě chvíli potrvá.

Podívejte se na to sami níže, požáry baterek elektrických aut vážně nejsou legrace. Přesné příčiny vzniku tohoto jsou stále předmětem vyšetřování.

A huge blow for the @FIAWorldRX community as fire caught on in Special ONE Racing’s team area in Lydden Hill.



All gone, including the Lancia Delta evo RX1e cars. Absolutely heartbreaking



unknown #WorldRX pic.twitter.com/RZko3gKuve