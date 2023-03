Kůň zkusil na silnici přeskočit auto a selhal, jsme zvědavi, jak to majitel vysvětlí pojišťovně před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Některé automobilové nehody jsou naprosto neuvěřitelné, toto je jedna z nich. Řidič si i se spolujezdcem hověl ve své Toyotě, když najednou přiběhli dva hřebci a jednoho nenapadlo nic jiného, než to přes vůz vzít napříč skokem. Nevyšlo to.

Co se také může stát na silnici? Absolutně cokoli. I věci, které vymýšlejí hollywoodští scénáristé, mohou působit věrohodně vedle šíleností, jež přinese sám život. Říkáme to pravidelně s cílem přimět každého řidiče k obezřetnosti, neboť čekat je třeba i nečekané. Je ovšem otázkou, co se dalo reálně udělat lépe v situaci zachycené na videu níže, neboť je skoro absurdně komická. Asi nic.

Záběry z kamery sledující dění u jednoho z domů u silnice nejspíše někde ve východnějších částech Evropy ukazují zdánlivě nudnou scenérii - pár aut v rezidenční oblasti stojí odstavených u silnice, z nichž to černé, podle všeho Toyota Camry generace XV50, je trochu více na cestě než vedle ní. Má to ale svůj důvod - i když stojí, posádka je uvnitř vozu a patrně na někoho čeká.

Nevíme, o koho mohlo jít, zaručeně to ale nebyla dvojice černých koní, kteří se zničehonic k místu přihnali. Člověk by čekal, že si prostě poběží dál, ale ouha, Toyotu oběhl jen jeden z nich. Ten druhý si ji spletl s překážkovou dráhou, zkusil ji přeskočit napříč, ale nezvládl to. Břichem se tak posadil na přední část střech a nohama prokopl čelní sklo. Otřesená posádka okamžitě vystoupila ven, naštěstí se nikomu nic nestalo. Tedy krom auta, to vypadá dost pochroumaně.

Video s touto scénou se rychle začalo šířit světem a internetoví diskutéři neváhali ani vteřinu s vtipnými poznámkami. „Zkuste to vysvětlit pojišťovně!” pravil realisticky jeden z nich. „Dokonce ani chlapi z Farmářské pojišťovny tohle ještě neviděli!” dodal jiný. Další pak vtipkovali o tom, že Toyota si neporadila ani s jedním koněm výkonu navíc. Ale vtípky stranou, tohle musela být velmi nepříjemná událost. Snad je to jedna z těch, které se stávají maximálně jednou za 10 let...

Podobná Toyota Camry zafungovala jako překážková dráha pro divokého koně. Dopadlo to... divoce. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: thetolerator98@Reddit

Petr Miler

