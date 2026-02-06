Kvůli této nehodě Číňanům došla trpělivost s největším nesmyslem moderních aut, zákaz byl nevyhnutelný
Petr MilerDo moderních aut se dostala řada nesmyslných prvků, které přináší příliš mnoho problémů a potenciálních rizik výměnou za velmi malý, pokud vůbec nějaký přínos. Zapuštěné kliky dveří jsou zřejmě jejich vrcholem. Tedy byly, teď je s nimi amen. A tohle byla poslední kapka.
před 7 hodinami | Petr Miler
Do moderních aut se dostala řada nesmyslných prvků, které přináší příliš mnoho problémů a potenciálních rizik výměnou za velmi malý, pokud vůbec nějaký přínos. Zapuštěné kliky dveří jsou zřejmě jejich vrcholem. Tedy byly, teď je s nimi amen. A tohle byla poslední kapka.
Někdo má rád holky a jiný zase vdolky, smysl zapuštěných, jen elektricky ovládaných klik dveří auta ale nedokážu pochopit, ať už se vžiji do kůže milovníka holek, vdolků, obojího anebo vůbec ničeho. Je to jeden z největších, možná ten úplně největší nesmysl moderních aut, který nebývá nijak zvlášť uživatelsky příjemný (protože ve výsledku obvykle nevytváří kliku, za kterou by šlo snadno vzít), selhává v řadě obvyklých situací (typicky namrzlé auto v zimě), staví vás do obtížně řešitelné situace, když se vám docela obyčejně vybije baterka a je to další věc, která se může docela snadno pokazit.
Tím největším problémem je ale nemožnost s dveřmi operovat s pomocí takových klik v momentě, kdy nabouráte. V tu chvíli totiž auto obvykle preventivně odpojí baterku, aby zabránilo možnému zkratu. Vozy pro takový případ musí mít nějaké záložní mechanické řešení, obvykle je ale skryté tak, že o něm buď vůbec nevíte, pokud si nepřečtete návod, nebo se k němu po nehodě vůbec nemůžete dostat. Anebo můžete a víte vše, ale stejně nic nezmůžete, protože jste v bezvědomí. A zvenčí takové řešení logicky použít nelze.
Je to nesmysl. Ne-smy-sl. A pro co? Na druhé misce vah není skoro nic, kolikrát autům takto skryté kliky ani nesluší, protože vytváří příliš mnoho rovných, ničím nenarušených ploch na bocích. A aerodynamický přínos? Ten musí být tak zanedbatelný... Na monopostu Formule 1 by to člověk chápal, tam jde o každý detail, ale u aut, která stejně většinu času jezdí buď padesátkou po městě nebo kolem stovky mimo něj? Nemůže to znamenat nic velkého, ani omylem.
Přesto se automobilky do tohoto řešení nutí, některé - příznačně a nepřekvapivě třeba Audi - dokonce tak, že spojí nevýhody všech alternativ do jedné. Vždy jsme se tomu divili, naopak se nevidíme, že to nakonec někdo zakázal. Ten někdo je Čína, což vzhledem k významu tamního trhu znamená, že zapuštěné kliky s elektrickým ovládáním skončí u většiny aut pro celý svět. Číňané o tom uvažovali dlouho, ale co bylo nakonec pověstnou poslední kapkou?
Kolegové z Carscoops uvádí, že to byla nehoda zachycená náhodou kamerou u silnice na videu níže. Je to dramatická scenérie, nakonec při ní naštěstí nikdo nezemřel, ovšem jen díky extrémní duchapřítomnosti řidiče, který se stihl dostat z vozu ještě standardním způsobem, a kolemjedoucích, kteří neváhali riskovat popáleniny, aby zachránili tři lidi ze zadních sedadel.
Škoda slov k tomu něco říkat, ale ve vší stručnosti - podle některých zdrojů se mělo auto ve vysoké rychlosti srazit s kamionem a následně skončit ve škarpě u silnice, ale nic takového nevidíme. Řidič podle všeho ztratil kontrolu nad vozem (ale mohlo se tak stát kvůli předchozí kolizi s jiným autem, vůz se zdá být na záběrech poškozený už před posledním nárazem) a v nízké rychlosti vyjel mimo silnici. Autu se toho moc nestalo, při výjezdu mimo silnici ale muselo dojít k poškození bateriového paketu Dongfengu ePí007 (sic), který se okamžitě vzňal.
Jak už padlo, řidič se dostal ven a chtěl pomoci i ostatním, auto ale bylo nakloněné tak nešťastně, že se mu dveře gravitací zavřely. A nedokázal je nikdo znovu otevřít zvenčí ani zevnitř. To samé ty vzadu. Pak šlo o sekundy, neboť uvnitř auta se rozjelo ohnivé inferno - řidič byl hrdina, zkusil rozbít okno loktem, ale to se nepovede, je moc odolné. Naštěstí se přihnal někdo jiný s šutrem a z auta byli postupně vytaženi tři mladí lidé, minimálně zčásti děti řidiče. Ten poslední už měl ale hodně namále, vytáhli ho už s ohořelým oblečením z totálně zakouřeného auta. Naštěstí jsou všichni živí, s popáleninami přežili. Zprávy o dalším člověku, který měl zůstat v autě a zemřít, nebyly zatím potvrzeny.
O nehodě se dozvídáme až nyní, stala se ale loni v březnu. A měla být tou rozbuškou, která Číňanům ukázala, že musí jednat. Tady mohli snadno zemřít tři mladí lidé, přežili vlastně náhodou, dílem nebývalé obětavosti všech kolem, sami nezmohli nic. A to pro co? Pro skryté kliky? Proboha, koho tohle kdy napadlo použít... Podívejte se na víc sami, konec této absurdity nemůže přijít dost brzy.
Dongfeng ePí007 je jedním z aut, která disponují zapuštěnými klikami dveří, které bez elektřiny nelze používat. Právě kvůli nim se relativně banální nehoda změnila v horor, při kterém šlo najednou o život několika lidem. Podívejte se na víc na videu níže. Foto: Dongfeng
Zdroj: Carscoops
před 7 hodinami
