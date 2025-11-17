Lamborghini konečně začalo vyrábět svůj „levný” hybridní sporťák, podívejte se na něj na montážní lince
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Od představení Lamborghini Temerario uplynul už víc než rok. A zklamání, které nás během premiéry zachvátilo, až tak úplně neodeznělo, italská automobilka ho spíš v poslední době jen rozdmýchávala. Minulý týden totiž odhalila závodní provedení Super Trofeo, u kterého se Lambo nemuselo držet žádných pravidel. Pokud by tedy hybridní techniku vnímalo jako to nejlepší, co může nabídnout, pak by ji rozhodně nainstalovalo i pod kapotu této verze. Jenže nic takového se nestalo, vůz dorazil s čistě spalovacím pohonem e nesrovnatelně nižší hmotností.
Je možné, že Italové časem přijdou také se silniční verzí osazenou toutéž technikou, ta však bude k dispozici jen v omezeném množství a za cenu, na kterou jen málokdo dosáhne. Zbytek zájemců si bude muset vystačit se standardním hybridem, jehož výroba se rozeběhla až víc než rok po premiéře. Auto tedy donedávna nedostal ani jeden koncový zákazník, v prodejních datech Data Force za první tři letošní kvartály svítí jen 4 vozy registrované už dříve na samotnou automobilku.
Až teď tak své vozy dostávají první zákazníci, pročež se automobilka rozhodla pochlubit pár snímky bílého exempláře z montážní linky v Sant'Agata Bolognese. Je trochu škoda, že Italové nedali k dispozici i pár čísel, díky kterým bychom se dozvěděli, jak dlouhý je výrobní proces u standardního kupé a jak dlouho musí čekat klientela, která se rozhodla pro zakázkový program Ad Personam. Značka nicméně už v létě odhalila variantu Porto Cervo, která má ukázat možnosti individualizace. Zvenčí se tak dočkala šedého laku Grigio Serget, jehož součástí jsou ovšem i modré vločky. Ty vystupují na povrch jen ve chvíli, kdy na ně svítí slunce.
Po stránce mechanické se ovšem ani tato verze nevzdálila od hybridního pohonu, které páruje přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec se třemi elektromotory. Temerario díky tomu nabízí 920 koní, tedy opravdu neskutečný výkon, ovšem ten je spárován s 1 690 kily suché hmotnosti - přidejte náplně, palivo, posádku a jste na dvou tunách. Právě to je důvod naší skepse, bez elektrifikace by vůz mohl být klidně o nějaké čtyři metráky lehčí. A tedy ve finále zábavnější na řízení i úspornější. Jen tedy v reálném světě, který automobilky v poslední době moce nezajímá.
Lamborghini Temerario se konečně vyrábí a míří za zákazníky, zatím jen v kombinaci s hybridní technikou. Toto je jeden z prvních vyrobených kusů. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
