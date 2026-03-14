Lamborghini našlo moderní náhradu plakátů na stěnách dětských pokojů, v budoucnu z toho může masivně profitovat

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Lamborghini

Skoro se nám chce říci, že pokud jste v mládí neměli nad postelí plakát s nějakým výjimečným autem, nejste ti správní nadšenci. Doba se ale mění. A když vidíte, jaké modly dnes jsou z oněch „plakátových hrdinů” v očích už dospělých lidí, musíte se ptát, jak totéž budovat v současných reáliích. Lamborghini možná má odpověď.

Když si při psaní článku musíte zavolat na pomoc dvanáctiletého syna, dojde vám, že na některé věci jste už staří. Nicméně nebylo zbytí, neboť se hrou Fortnite jsem přišel do styku pouze ve chvíli, kdy jsem ji stáhnul na rodinný Playstation. Veškeré hraní už obstaral syn se svými kamarády. A právě srdce takových se nyní rozhodla si získat automobilka Lamborghini způsobem, který dosud nikdo z výrobců aut nezkusil.

Právě Lambo je totiž první velkou automobilovou značkou, která se stala součástí Fortnite, ovšem daleko intenzivněji, než že byste v jednotlivých herních režimech mohli třeba řídit nebo rozstřílet její vozy. Italové totiž už v roce 2024 přišli s vlastním virtuálním světem Fast ForWorld Experience, který nyní propojili s Fortnite. Nyní tedy můžete navštívit ostrov značky, kde bude nejen závodit, ale také se účastnit různých aktivit. Zamířit pak lze i do prostor, které navrhli designéři automobilky.

Fortnite tedy do jisté míry nahrazuje někdejší plakáty, které jsme si dříve lepili na stěny dětských pokojíčků. Či třeba specializované herní série jako Gran Turismo, Forza či Need for Speed. To koresponduje s vývojem posledních let, který udělal nejlepšího přítele náctiletých z mobilního telefonu. Jakkoli to vzbuzuje obavy z toho, co přijde příště. U nejmladších je totiž populárnější než Fortnite hra Roblox. Aby ovšem Lambo mohlo být její součástí, muselo by své vozy „kartoonizovat“.

Vypadá to jako prkotina, pokud si ale uvědomíme, kolik dnes za někdejší hvězdy automobilových plakátů platí dnešní úspěšní dospělí, aby je reálně měli, může to být docela dobrá investice do budoucnosti. My už jen dodáme, že pokud by si někdo tuhle novinku chtěl vyzkoušet, stačí ve Fortnite zamířit do hlavního lobby, kde zadáte kód 3527-6691-0764 . Následně se vám ostrov Lamborghini otevře a vy si můžete užít především Urus. Inu, i to je dobová věc...


Lamborghini je teď součástí Fornite a pro firmu to může být ta správná investice do budoucnosti. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.