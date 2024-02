Lamborghini upravené na 1 250 koní se v běžném provozu rozjelo na 363 km/h, něco takového se pořád nevídá před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Uvážíme-li, jak nedávné jsou doby, kdy se silniční auta marně pokoušela o překonání rychlostí 300 nebo 320 km/h, je vskutku fascinující, s jakou lehkostí lze dnes dosahovat v běžném provozu met ještě zásadně vyšších.

Je to vlastně jeden velký paradox, ale spolu s tím, jak se zintenzivňuje boj proti jakkoli rychlé jízdě po veřejných komunikacích, zvládají nová auta právě rychlou jízdu prakticky kdekoli stále lépe. Považte, že ještě na počátku 80. let minulého století neexistovalo jediné sériově vyráběné silniční auto, které by bylo s to aspoň dosáhnout rychlosti 300 km/h. A Porsche muselo v polovině té dekády vyvinout extrémně progresivní 959, aby se přiblížilo hranici 320 km/h. Trvalo ještě skoro dalších 10 let, než se Bugatti EB110 dostalo za hranici 340 km/h a museli jsme si počkat na moderní Veyron do roku 2005, abychom viděli padnout čtyřstovku.

To jsou extrémy běžným smrtelníkům vzdálené, nicméně i obyčejná auta začala ruku v ruce s tím zvládat vysoké rychlosti s nadhledem. Jsem dost starý na to, abych pamatoval ježdění s obyčejnými vozy z 90. let, ve kterých rychlost 170 km/h někdy působila trochu jako hazard. Už po novém miléniu ale zvládala prakticky všechna aspoň kompaktní auta na trhu i víc jak 200 km/h s nadhledem a když si dnes upravíte Octavii RS tak, aby měla dost výkonu na jízdu v 300 km/h, pořád to bude dávat, jako by se nechumelilo, jednu takovou jsem osobně poznal na německé dálnici. Komu dnes taková vlastnost k něčemu je jinde než právě na Autobahnu, je jinou otázkou, ale tu raději nechme bez odpovědi.

Přesto je třeba říci, že čím výše s rychlostí jdete, tím výčet aut schopných zvládat vyšších a vyšších met dosahovat povážlivě klesá. 300 km/h dnes vážně umí i upravené kompakty, 320 km/h už je ale něco a cokoli víc je rarita. Dnes vám ovšem ukážeme auto, které se rozjede i na víc než 360 km/h. A to způsobem, při kterém vás pár mrknutí oka připraví prakticky o veškerou podívanou.

Lidé z AutoTopNL totiž tentokrát osedlali Lamborghini Huracán. To je velmi rychlé a rychlé auto, s 640 koňmi oněch 320 km/h zvládá s relativní lehkostí, tohle ale není sériové provedení. Jde o kousek, jehož motor je dopován dvěma turbodmychadly, které výkon motoru šponují až k - podržte se - 1 250 koním. To je skoro dvojnásobek původního výkonu a způsob, jakým s ním auto jede... No to musíte vidět sami, to se nedá popsat slovy. Vůz má navzdory pohonu 4x4 problémy s trakcí i mezi 100 a 200 km/h, jakmile ale získá pevnou půdu po nohama, letí vpřed jako střela a na rychlostech daleko za hranicí 300 km/h je v řádu sekund. Podívejte se na to sami, tohle se opravdu nevídá, na veřejné silnici rozhodně ne.

Už sériové provedení Huracánu, zvlášť ve verzích jako Tecnica (na fotkách) je rychlé jako čert. A co teprve, když mu výkon zvýšíte na 1 250 koní... Přesně to může vidět níže. Ilustrační foto: Lamborghini

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.