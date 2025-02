Lamborghini vyzvalo na souboj BMW M s označením CS. Zdánlivě nerovné klání skončilo ostudou slavné značky včera | Petr Prokopec

Lamborghini kope jinou dynamickou ligu, jeho auta jsou obvykle nejen citelně výkonnější, ale i podstatně lehčí než prakticky jakákoli BMW. Souboj Huracánu Sterrato s M4 CS tak předem působí jako skoro zbytečný, jenže realita je mnohem komplikovanější.

Pokud nás loni něco skutečně zaskočilo, pak to byly výkony BMW M3 CS ve sprintech. Tedy v té disciplíně, ve které by vládnout měly především elektromobily. Jenže s těmi mnichovský sedan opakovaně vytírá podlahu, neboť jeho odpich z místa je na vůz s čistě spalovacím ústrojím neskutečný a další dynamika velmi přesvědčivá. Stejnou techniku, tedy přeplňovaný třílitrový šestiválec produkující 550 koní, dostalo i kupé M4 CS, které je navíc o trochu lehčí a má i lepší aerodynamiku, načež by ve sprintech mělo excelovat.

Ověřit se to rozhodl Mat Watson z Carwow, který vedle BMW postavil na startovní čáru Lamborghini Huracán Sterrato. Tedy sice ne nejrychlejší verzi desetiválcového sporťáku ze Sant'Agata Bolognese, ovšem vůz s mnohem větším potenciálem. Atmosférická jednotka o 5,2litrovém objemu totiž produkuje 610 koní, které navíc míří na všechna čtyři kola. Navíc jde o podstatně lehčí vůz (1 570 kg versus 1 760 kg), v jehož neprospěch tak hovoří jen vyšší světlá výška.

BMW se nicméně povedlo zvládnout technologii bleskurychlých startů na jedničku. A protože M3 nezvládá konkurovat ani elektrické Hyundai Ioniq 5 N s 650 koňmi, není až tak překvapivé, že kupé si Sterrato maže na chleba. Ovšem skutečně jen díky rozjezdu, po zhruba 200 metrech se již lépe projevuje Ital. Ten by pak nejspíš v závodě na půlmíli zvítězil, v případě poloviční vzdálenosti však má na kontě pořád o dost horší čas (11,2 s versus 10,9 s).

Potvrzeno je to ostatně závodem v pružném zrychlení, kdy je to naopak Lambo, kdo soupeři prakticky ihned ukazuje záda. Sterrato navíc danou propast postupně jen zvětšuje, jakkoli i v tomto případě by dostatečně dlouhá ranvej nakonec vyústila v trochu jiné než předpokládané výsledky. Maximálka M4 CS totiž při volbě paketu M Driver's Package končí za magickou třístovkou, zatímco Huracán s přizvednutým podvozkem je kvůli bezpečnosti omezen na 260 km/h.

Nejspíše je to jen dobře, neboť Italové se nevytáhli ani v případě brzd. I když je Sterrato o pár dobře stavěných dospělých lehčí, stejně potřebuje k zastavení ze 160 km/h delší dráhu. To je pro slavnější značku nutně ostudou, i jako Sterrato by Huracán měl jakékoli sériové M4 nakopat zadnici ve všem. Podívejte se na to sami.

M4 CS prý dle majitele zvládne sprint na stovku dokonce za 2,8 sekundy, tedy o parník rychleji, než zmiňují oficiální parametry. I s Lamborghini Huracán tak vytřelo podlahu. Foto: BMW

