Landu Norrisovi „kleklo" jeho Lamborghini uprostřed města, roztlačit ho museli náhodní kolemjdoucí

/ Foto: Lamborghini

Jednou jsi dole a jednou nahoře, zpívá se v jedné slavné české písni. Na vlastní kůži to nyní poznal Lando Norris, který se po velkém vítězství v Miami musel smířit s jednou menší porážkou v Monaku.

Současná Formule 1 nezná jen jednoho mladého rekordmana v podobě Maxe Verstappena, má ještě druhého. Jen místo pozitivních rekordů dosud sbíral ty negativní nebo přinejlepším hořkosladké. Jde o teprve 24letého Landa Norrise, který se mohl dosud pyšnit leda tím, kolik zvládl závodů bez jediného vítězství, pódiových umístění bez jediného vítězství a podobnými podivnými statistikami, ve kterých byl nezřídka úplně „nejlepší”. Minulý víkend ale všechno změnil.

Je třeba říci, že závod v Miami vyhrál tak trochu shodou náhod. Ne snad, že by byl pomalý, byl poté, co si Verstappen lehce poškodil auto, patrně tím nejrychlejším jezdcem v poli. Kdyby ale vedení závodu omylem nevyslalo safety car na trať tak, že zdržoval až Verstappena a Norrisovi dovolil vrátit se na trať po zastávce v boxech na prvním místě, což by se jinak nestalo, stěží by se během zbytku závodu proklestil až na první místo. Ale tak to zkrátka někdy chodí a historie se na to ptát nebude.

Po svém dosavadním životním vrcholu v USA ale záhy zažil jeden ze slabších okamžiků v pro něj domácím Monaku. Tam jako nezřídka venčil své unikátní Lamborghini Miura s hodnotou odhadovanou někam mezi 40 a 50 miliony Kč, když mu auto zhaslo a odmítlo pokračovat v jízdě. To se u staršího vozu může snadno stát, pozoruhodné ale je, jak nakonec ze situace vybruslil.

Jak informuje britský Sun, Norris při této patálii křikl na nedaleko stojícího policistu, zda by mu neposlal někoho na pomoc. A policista oslovil partu náhodou kolemjdoucích mladíků, aby šli Norrise roztlačit. To byl asi ten nejlepší požadavek, kterého se někdy někdo od policisty dočkal - však si to představte, nebudeme vám věřit ani vteřinu, že byste s nadšením nevyrazili tlačit Norrise v Miuře uprostřed Monaka. Vše tak dobře dopadlo, auto se rozjelo a podle očitého svědka byli všichni šťastní: „Kluci rádi pomohli, protože jsou velkými fanoušky, mohli si auto prohlédnout a dokonce se zasmáli na Landův účet. Teď mohou říkat, že patří do týmu mechaniků F1,” prozradil. Z trapného momentu se tak nakonec stal docela pozitivní zážitek pro všechny kolem, podívejte se na to níže.

Lamborghini Miura je překvapivou součástí sbírky Landa Norrise. A ještě překvapivější je, jak často s ním jezdí. Ne vždy ale dojede do cíle tak, jak si představoval... Ilustrační foto: Lamborghini

Lando’s Miura needed a little help in Monaco and fans came to the rescue with a push and laugh with Lando pic.twitter.com/zcyR4HaDIg — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) May 13, 2024

Zdroj: The Sun

