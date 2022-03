Láska k autům kvete v každém věku, důchodci naskákali do Ferrari s V12 a za řevu motoru odjeli před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Klobouk dolů, zjevně starší pár se do auta sotva souká, přesto jej neopouští touha jezdit s výjimečným automobilem s 800 koňmi výkonu, o který se stará 6,5litrový dvanáctiválec bez turba.

Už bohužel dávno nejsem nejmladší, jen pro Autoforum píši 12. rokem. Lásce k autům jsem ale propadl ještě o dekády dříve a postupně jsem hltal všechno automobilové - od časopisů a závodů přes tuningové srazy až po ladění staré techniky. Tehdy mi říkali: „To přejde!” Reagoval jsem na to s tím, že nepřejde a skutečně nepřešlo. Čas člověka v lecčem otupí a nebudu říkat, že všechno je stejné jako dřív, auta mě ale pořád „berou” a i když mi někdo nabídne svezení s něčím naprosto obyčejným, nepohrdnu a auto chci poznat. A když zahlédnut pár zajímavých vozů v nabídce ojetin, nejradši bych je všechny hned koupil.

Jsem proto přesvědčen, že láska k autům kvete v každém věku a existují pro to i poněkud názornější důkazy. Mezi takové můžeme zařadit i video níže s Ferrari 812 Superfast v hlavní roli. Je to zřejmě poslední a dnes už bohužel nevyráběný model s motorem 6,5 V12 bez turba, který na zadní osu posílá až 800 koní výkonu. Nejde o supersport, je to spíše superturismo s motorem vpředu, které se může pochlubit i slušným kufrem, pořád je to ale auto rychlé jako čert.

Jistě, Ferrari nejsou zrovna auta pro dvacátníky, tím spíše pak model 812. Jako typického klienta bychom viděli zajištěného muže ve středním věku, do modrého exempláře na videu níže se ale v Belgii souká docela jiné osazenstvo. Jde evidentně o dost starý pár, zejména dáma do auta nenastupuje s bůhvíjakou lehkostí, nakonec ale do vozu usednou a kvůli odpočinku při procházce to není.

Následuje nahození krásně znějícího motoru, řidič pro potěchu okolí neváhá ani předvést vyšší otáčky a jede se do ulic. Tohle je důchod podle mých představ. Tuším, že na Ferrari 812 tou dobou mít nebudu a i kdyby, žádné se stejně vyrábět nebude. Láska k autům se ale dá praktikovat i jinak a klobouk dolů před všemi, kteří se nenechají odradit potížemi při nastupování nebo čímkoli podobným.

Ferrari 812 Superfast není zrovna typické auto pro páry v důchodu, jak ale můžete vidět níže... Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: HotCars@Facebook

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.