Legendární Buchanka po 60 letech výroby oficiálně změnila své jméno, teď už to snad nikdo nečekal
Petr ProkopecRuská ikona nikdy nenesla jednoznačné oficiální označení. Nejdřív to byl UAZ-450, než došlo na přejmenování na UAZ-452 a následně na UAZ SGR. Jenže lidé vozu takto stejně nikdy neříkali. Automobilka tak až po dlouhých šesti dekádách kapitulovala.
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Legendární Buchanka po 60 letech výroby oficiálně změnila své jméno, teď už to snad nikdo nečekal
včera | Petr Prokopec
Ruská ikona nikdy nenesla jednoznačné oficiální označení. Nejdřív to byl UAZ-450, než došlo na přejmenování na UAZ-452 a následně na UAZ SGR. Jenže lidé vozu takto stejně nikdy neříkali. Automobilka tak až po dlouhých šesti dekádách kapitulovala.
Rusové dali světu hned několik automobilových legend, přičemž na první příčku lze bez debat zapsat Ladu Niva. Tedy ikonický off-road, který se vyrábí od roku 1977. Letos se dočkal řady dalších modifikací včetně zcela nového motoru, a tak z trhu hned tak nezmizí - spíš počítáme s tím, že kromě padesátin, které přijdou příští rok, původní Niva nakonec oslaví ve výrobě i šedesátiny. Zda ovšem svou dlouhověkostí překoná jinou ruskou legendu, je otázkou. UAZ-450 (později známý jako UAZ-452 či UAZ SGR) neboli Buchanka se totiž vyrábí nepřetržitě od roku 1965.
Také tento model má přitom za sebou velmi barvitou historii, už od počátku se vyrábí v mnoha konfiguracích jako minibus, dodávka či sanitní vůz. Vedle civilního provedení vznikla také vojenská verze, která byla využívána i československou lidovou armádou. V závislosti na tom se měnilo i označení jinak v principu stejného vozu. To se ovšem UAZ po příchodu nového milénia rozhodl trochu sjednotit, proto dal celé rodině již zmíněné obchodní označení SGR (Staryj Gruzovoj Rjad) neboli Stará nákladní řada.
Přiznejme si však, že něco takového nezní moc lichotivě - podobně jako tomu bylo v době, kdy byla Niva obchodně označována jako 4x4. Off-roadu přitom po celá ta léta, kdy původní označení nosilo SUV vyvinuté později ve spolupráci s Chevroletem, přitom i nadále všichni říkali tak, jak byli od onoho roku 1977 zvyklí. A totéž platí také na o 12 let starší Buchanku. Pročež si Rusové nejspíš konečně řekli, že nemá smysl plavat proti proudu, neboť lepších obchodních výsledků lze dosáhnout ve chvíli, kdy zákazníkům jdete na ruku.
UAZ si už dřív požádal o registraci ochranné známky Buchanka, která mu byla přiklepnuta. Od 31. července tak dosavadní SGR oficiálně používá „nový” oficiální obchodní název Buchanka, přičemž automobilka nekontaktovala úřady jen ve své domovině, ale po celém světě, ať už se označení píše v latince či cyrilici. „V doprovodné technické dokumentaci se ale i nadále budou užívat indexy modelů,“ upřesnila automobilka agentuře TASS. Lidé si stále budou kupovat UAZ SGR, jen pod obchodním názvem Buchanka.
Buchanka si poprvé od roku 1965 oficiálně říká Buchanka, i když jí po celou tu dobu oficiálním názvem nikdo neřekl. To jsou věci... Foto: UAZ
Zdroje: UAZ, TASS
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