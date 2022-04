Letadlo poštovního gigantu se při přistání rozlomilo na dvě části, pilot je přesto hrdina před 4 hodinami | Petr Miler

Znepokojivé a přesto fascinující záběry na první pohled zpackaného přistání ve skutečnosti ukazují bravurní manévr, který si nevyžádal žádné mrtvé ani zraněné. Žluto-červeně zbarvený Boeing je ale na odpis.

Není obvyklé vidět na jednu stranu kompletní a na tu druhou přesto na dvě části rozlomené velké dopravní letadlo, přesně takové pohledy ale nabízí videa a fotky níže. Na první pohled vypadají jako totálně zpackané přistání nákladního speciálu společnosti DHL, dnes součásti gigantu Deutsche Post. Detaily ale ukazují, že šlo ve skutečnosti o bravurní manévr, který zabránil nejhoršímu.

Boeing 757 se původně vznesl z mezinárodního letiště Juan Santamaria v Costa Rice a záběry celého neštěstí pochází znovu z něj. Už to naznačuje, co se stalo - pilot krátce po vzletu zaznamenal zatím blíže neupřesněné problémy s hydraulikou a rozhodl se se strojem nouzově přistát. To také vysvětluje, proč existuje tolik záběrů jinak zdánlivě obyčejného přistání a proč byli záchranáři připraveni tak rychle zasáhnout.

Chvíli se zdálo, že pilot posadí letadlo obvyklým způsobem, po dosednutí se ale ukázalo, jak málo je ovladatelné. Co všechno na letadle v tu chvíli nefungovalo, je otázkou, ze záběrů není zcela jasné ani to, zda bylo možné motory přepnout do protitahu. Na každý pád buď nebylo možné to, nešlo standardně ovládat brzdy, nefungovaly na všech kolech, nebo kvůli hydraulice nefungovalo ABS. Ne až tak staré letadlo z roku 1999 se tak začalo smýkat po letištní dráze zřejmě bez reálné šance zastavit před jejím koncem.

Pilot tak letadlo poslal do rotace, což je v takovém případě jedna z možností, jak jej zastavit. Je to ostatně za příhodných okolností fungující řešení, jak snížit rychlost, i v autě - stroj smýkající se bokem rychle ztratí rychlost. Letadlo se tak dostalo mimo dráhu, naštěstí ale už v docela nízké rychlosti. Sice se kvůli nerovnému terénu v okolí dráhy rozlomilo na dvě části, jinak ale přežilo prakticky nepoškozené a z posádky nikdo nebyl zraněn, jen jeden člen byl preventivně převezen do nemocnice na pozorování.

Přesné důvody vzniku celé patálie jsou předmětem šetření, tohle ale v rámci možností - přes znepokojivé záběry rozlomené sedm-pět-sedmičky - dopadlo velmi dobře, podívejte se na to sami.

Boeingy 757 slouží u DHL běžně, rozlomené na dvě části je vídáme... méně běžně. Díky bohu, videa a fotky níže vám ale ukáží i to. Ilustrační foto: Deutsche Post DHL, tiskové materiály

