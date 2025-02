Levná čínská obdoba Porsche překonala časem z okruhu skutečné Porsche, na jeho jízdu se ale nedá dívat před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Xiaomi

Tohle auto by si mohlo říkat Parník. Anebo možná Spidervepř, protože jeho výkon od pohledu víc než co jiného připomíná cválání udiveného pilota na divokém praseti. Je evidentně příliš těžké na to, aby při takové jízdě dokázalo rozumně a konzistentně fungovat.

Pokud je z tohoto auta šéf Fordu na větvi, pak se skoro přestáváme divit, že jsou lidé stále méně na větvi z toho, co dělá sám Ford. Elektrické Xiaomi SU7 možná vypadá jako Porsche a má dynamiku v přímce jako Porsche, takže za cenu Škody Octavia nutně láká. Pokud od něj ale začnete chtít opravdu hodně, zjistíte, že v rukou nemáte Porsche, ale jednu z automobilových prvotin výrobce elektroniky, která má k dokonalosti opravdu daleko.

Ukazuje to marnost, s jakou se Xiaomi coby něco extra pokouší prodat vrcholnou verzi SU7 Ultra, která už jako škodovka nestojí. S tím cílem ji už loni vyslalo na Severní smyčku Nürburgringu, vyklubala se z toho ale spíš levárna, které navíc po 43 km dojdou baterky. Navíc se ani tak nedalo říci, že by auto svým projevem ohromilo. Nyní se Xiaomi chytlo za nos a s prý plně sériovým SU7 Ultra vyrazilo na domácí Shanghai International Circuit, který nejspíš znáte ze závodů Formule 1. A dosáhlo na něm rekordu silničních aut tak, že navzdory zlomkové ceně oproti Porsche dosáhlo lepšího času než samotné Porsche.

To zní skvěle, a když jsem zprávu o tom viděl v přehledu vydaných tiskovek, vypadalo to další problém pro už tak trápící se Němce. Stačí si ale pustit jízdu s oním rekordním časem a uvědomit si souvislosti, abyste viděli, že tohle auto prostě nechcete. Na papíře vše vypadá dobře, čas 2:09,94 je skutečně rekordní, jenže překonává jen výsledek modelu Taycan Turbo GT (2:11,28) dosažený na vlhkém okruhu. Sám Taycan Turbo GT není nic moc, vlhký okruh není nic moc a Šanghaj není místem, kam by se automobilky sjížděly lámat rekordy. Korektně zaznamenaných výkonů sportovních aut z něj je tedy minimum a těch pár známých neukazuje, že by 1548koňové Xaiomi zase tak čarovalo - Porsche 718 Cayman GT4 RS stačilo na čas 2:13,9 jen 500 koní - SU7 potřebovalo dalších 1048 navíc, aby ubralo mrzké čtyři sekundy.

To všechno je ale pořád jen teorie. Co vás donutí obrátit skepsi v odpor, je vidět samotné auto v akci. Rychlé je, tomu snad i věříme, celý výsledek je ale postavený skutečně jen kolem extrémního výkonu. Auto váží 2 360 kg bez čehokoli na palubě a dává to tak najevo, až člověku tečou slzy z očí. I když jen díky videu logicky nemáme možnost v autě sedět, od pohledu je vidět, jak děsivě bojuje s decelerací, která je dlouhá a nestabilní, jak se pere s fyzikálními zákony v každé zatáčce, ve které se kvičící gumy auta vyloženě hrnou pod náporem ohromné hmotnosti, nebo jak šílenou setrvačností auto trpí, když to pilotovi ujede. Časy z okruhu budou v pořádku, ale jak dlouho to auto vydrží dělat? Oddělá jednu sadu pneumatik na kolo nebo dvě? A jak dlouho vás takové honění Spidervepře po stropě bude bavit? Na SU7 Ultra vás bude bavit jenom cena, čínských 814 900 CNY alias 2,7 milionu Kč je na tak výkonné auto pakatel.

„Titanic je v přístavu, jen se trochu otlouk, v Šanghaji mu postavili vítězný oblouk,” podobné eklektické verše se vám bude chtít hledat, až si pustíte záběry níže. Přijde nám to jako jedna velká marnost a ctnost z velké nouze, ale... třeba to uvidíte jinak. Nakonec mě napadá ještě jeden eklektický verš: „Nemůžu za to, že mám rád káry tlustý, ty jak rozbalej to, tak je to hustý. (...) To je to pravý šílený žrádlo, pojď na mně vybalit to svoje sádlo.” Každému dle jeho gusta, že?

Král statických fotek, papírové dynamiky a výkonu za peníze, to je Xiaomi SU7. Vidět jej plácat se po okruhu je ale jedna velká tragédie. Foto: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.