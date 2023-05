„Levná” elektrická Dacia majiteli shořela doslova pod rukama, manželka s dětmi sotva stihla vystoupit před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Je to relativně levný elektromobil, ale současně nejdražší Dacia v dnešní nabídce. A tomuto majiteli se její koupě opravdu nevyplatila. Požáry aut sice nejsou ničím výjimečným, jen zřídka se ale stává, aby plamenům podlehl ani ne dva roky starý vůz s 36 tisíci najetými km.

I nejlevnější elektromobil v evropském prodeji ukazuje nesmyslnost vozů této koncepce. Řeč je samozřejmě o Dacii Spring, u jejíž ceny na webu českého zastoupení značky najdete slova „již od 538 400 Kč”. Otřepané spojení „již od” svádí k sarkastickému smíchu pravidelně, tady jej ale provází smích obzvlášť hořký. Je to nejdražší model Dacie, který vám současně nabídne absolutně nejméně z jakéhokoli hlediska - dynamikou, použitelností, velikostí i výbavou je to dno nabídky.

Ale je elektrický, ne? Ano, jakou v tom spatřovat výhodu je ale otázkou. Někdo by mohl tedy ocenit, že se tento vůz dokáže proměnit ohnivou kouli dříve, než řeknete Spring. Právě to se přihodilo člověku jménem Ionel Carnu, jehož Spring zahořel jasným plamenem přímo na silnici kousek od jeho domu v momentě, kdy s ním jeho manželka vezla děti domů. Podle slov majitele se nejprve na přístrojové desce objevila výstražná kontrolka snímače, kterou následoval „pekelný hluk zpod auta”, přičemž „hlasité syčení spojené s pekelným pištěním” připomínajícím „kombinaci pískání a hlasitého ječení” bylo prý slyšet až 300 metrů od vozu. Žena nakonec zaparkovala vůz před domem a s dětmi na palubě opustila vůz, který se následně změnil v to, co ukazují Carnuovy záběry na zdrojovém okazu. Tomu auto shořelo doslova pod rukama.

I když hasiči dorazili velmi rychle, během 15 minut ale z auta zbylo jen ohořelé torzo. Majitel říká - a jeho video to jasně dokládá -, že oheň začal v prostoru akumulátorů, proto byl jeho další postup tak intenzivní. Nyní doufá, že mu Dacia vůz plně nahradí, neboť jde o totální škodu, kterou pojištění nepokryje - šlo-li o výrobní vadu, čemuž vše nasvědčuje, nebude chtít mít pojišťovna s následky požáru nic společného.

Podívejte se na vše níže, i tato událost připomíná často bagatelizovaná rizika elektrických aut. Ano, nehoří zase tak často a ano, spalovací vozy hoří obecně častěji. Pojišťovny ale pravidelně připomínají, že rozdílná pravděpodobnost požáru je daná primárně podstatně nižším průměrným stářím elektrických vozů - tady ostatně šlo o vůz z října 2021, který měl najeto jen 36 tisíc km, takto stará auta obvykle nehoří. A když v tomto ohledu data srovnáme, pravděpodobnost požáru je srovnatelná. V čem je tedy problém? Že když chytne elektrické auto, požár je rychlý, intenzivní a obtížně se hasí. Hasiči před tím pravidelně varují, v dnešní politické atmosféře jim ale málokdo naslouchá.

Dacia Spring je neatraktivní auto z podstaty, je drahé a mizerně využitelné. Nejnovější zničující požár jen necelé dva roky starého vozu s 36 tisíci najetými km mu na popularitě asi nepřidá. Foto: Dacia

Zdroj: Ionel Carnu@Facebook

Petr Miler

