I levná základní Corvette v klání osmiválcových sporťáků ukázala, jak výjimečná je, silnějšího konkurenta roznesla na kopytech

Tohle auto začíná v přepočtu na 1,4 milionu korun a je fascinující, kolik muziky už v základním provedení nabízí. Je to skutečně supersport pro chudé, který do země zašlapává i skoro stejně drahý Ford Mustang v jedné z jeho vrcholných verzí.

Na souboje dostupných osmiválcových sporťáků v Evropě nikdy nedocházelo už proto, že tu žádná taková auta nikdy nebyla ve větším množství k dispozici. A pokud už se nějaké objevilo, bylo u toho logo prestižního výrobce, a tedy vysoká cena. Spojené státy jsou v tomto ohledu jiný svět, jakkoli ani tamní nadšenci už nemají takový výběr jako kdysi. Osmiválcový Dodge Challenger a Charger či Chevrolet Camaro jsou totiž minulostí. Pokud tedy chcete kupé, můžete dnes volit jen mezi Fordem Mustang a Corvette C8.

Tato dvojice nicméně nejde přímo proti sobě, jakkoli by některé parametry mohly k takovému závěru svádět. Ve verzi Dark Horse Mustang disponuje pětilitrovým osmiválcem, který na zadní kola posílá 507 koní. Oproti tomu Corvette počítá s 6,2litrovou jednotkou V8, která má na kontě 502 koní. Zástupce Chevroletu tak na první pohled má lehkou nevýhodu, vše ale vyrovnává jak vyšším točivým momentem (636 Nm vs. 566 Nm), tak především nižší hmotností (1 661 kg vs. 1 821 kg).

Ve výsledku jsou to ale auta úplně jiných koncepcí (umístění motoru, velikost, vnitřní prostor - Mustang je vážně lidové sportovní kupé, Corvette lidový supersport), přesto se kolegové z magazínu Edmunds rozhodli tuto dvojici postavit na stejnou startovní čáru. Ta je zároveň čárou cílovou, neboť celé klání nespočívá pouze ve sprintu na 400 metrů. Místo toho po čtvrtmíli přichází otočka o 180 stupňů a návrat zpátky. Dochází tak nejen na prověření výkonu motoru, ale rovněž na sílu brzd či schopnosti podvozku a řízení. A je pozoruhodné, o kolik má Corvette měla ve všech ohledech navrch.

Přestože je sporťák Chevroletu jen nepatrně dražší, má v cíli drastický 1,3sekundový náskok. Ceny konkrétních testovaných aut jsou pak sice odlišné výrazněji, zdokumentovaný výkon ale dostanete s C8 už v základu, který startuje na 68 300 dolarech, tedy na 1,43 milionu korun. Osmiválcový Mustang Dark Horse vedle toho začíná na 64 380 USD, tedy asi 1,35 milionu Kč. Corvette C8 zkrátka zas jednou ukázala, jak výjimečná je, tohle je opravdu jedno z nejzajímavějších nových aut poslední dekády.

