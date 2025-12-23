Levné americké Ferrari poráží skutečné Ferrari takovým způsobem a o tolik levněji, že musí lákat i kupce italských skvostů

Tady někdo Italy porazil v jejich vlastní hře takovým způsobem, že na to sami musí hledět s otazníky v očích. Nejenže je konkurenční stroj stejné koncepce o parník rychlejší, současně je o dva parníky levnější. Tohle nutně musí nahlodávat i víru „sériových kupců” skutečných Ferrari.

před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Chevrolet

Americká mentalita vám může a nemusí být blízká, faktem ale je, že „Amíci” druhá místa neakceptují. Ne vždy to vede k tomu, že se posunou na první pozici, což zejména v automobilovém světě vidíme dekády, s umístěním někde hluboko v poli účastníků se ale nikdy nespokojí. A to ani v té nejvyšší supersportovní lize.

Ač tedy jejich Corvette, dlouhodobě nejlepší, podle škarohlídů jediné dobré americké auto, hrálo mezi „plnotučnými” supersporty zejména z Itálie druhé housle, „Team USA” nikdy nepřestal snít. Už dekády chtěl Chevrolet postavit takovou Corvette, která by soupeře od Ferrari, Lamborghini, Porsche a dalších nutila přinejmenším k zamyšlení. Tedy tu, která by měla motor uprostřed a s vážnou tváří se postavila italským plnokrevníkům.

To se povedlo až s osmou generací vozu, která s motorem hned za hlavami cestujících od prvního dne překvapuje tím, co dokáže. Už základní provedení je rychlé, a přitom levné, verze Z06 je extrémně rychlá, a přitom pořád dostupná, vrcholné ZR1 a ZR1X jsou pak takové blesky, že mohou pomýšlet i na skalp starších Bugatti. A to nejen v přímce, i na okruzích drtí skoro všechny a všechno. Ani v soubojích v přímce ovšem nezaostávají.

Nejnověji vám to ukáže Brooks Weisblat z DragTimes, který v poslední době postavil Corvette ZR1 proti skoro všem a všemu. Až nyní ji ale nasadil do možná nejpřirozenějšího souboje - proti Ferrari 296 GTB. To pohání 3,0litrový V6 s dvěma turbodmychadly s vzadu umístěným elektromotorem. Díky tomu nabízí celkem až 830 koní výkonu, navíc jen na 1 583 kg, výkon pak míří výlučně na zadní kola s osmistupňovou dvouspojkovou převodovku. Poměr výkonu a hmotnosti tohoto stroje je 524 koní na tunu, cena 405 000 dolarů v USA (8,4 milionu Kč) je ale neskromná.

Chevrolet je na tom lépe skoro ve všem. Jeho 5,5litrový V8 biturbo generuje až 1 079 koní bez jakékoli elektrické asistence, váží ovšem víc (1 716 kg). Přesto nabízí 629 koní na tunu, znovu tu máme osmistupňovou dvouspojku a pohon zadních kol. Cena jen 231 000 dolarů (4,8 milionu Kč) je ale skoro pohádková a cena 214 za koně ještě víc - Ferrari je na tom s 488 Kč víc jak dvakrát hůř.

Ale papír snese leccos, co reálná dynamika? Ani tady Corvette opravdu nezklame . na sprinterské dráze zvládla čtvrtmíli za 9,291 sekundy s koncovou rychlostí 246,55 km/h, Ferrari s jinak úctyhodným časem 9,737 sekundy při rychlosti 235,09 km/h ale prostě nestíhalo a dostalo silně na frak. Při onom rozdílu v cenách je to pozoruhodná propast, Američanům pro jednou prostě můžeme jen zatleskat...


Corvette ZR1 hraje ve sprintu s... Foto: Chevrolet

...Ferrari 296 GTB vlastní ligu, i když je nesrovnatelně levnější. Klobouk dolů. Foto: Ferrari

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Miler

