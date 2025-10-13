Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký

I na tomto výsledku je vidět, co evropské regulace dělají s auty. Kdyby k tomu samému klání došlo na opačné straně Atlantiku, není vůbec o čem debatovat. I takto můžeme smeknout před tím, co Corvette dokáže, cesta přes oceán ji ale poněkud přizabila.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký

/

Foto: Chevrolet

I na tomto výsledku je vidět, co evropské regulace dělají s auty. Kdyby k tomu samému klání došlo na opačné straně Atlantiku, není vůbec o čem debatovat. I takto můžeme smeknout před tím, co Corvette dokáže, cesta přes oceán ji ale poněkud přizabila.

U osmé generace Chevroletu Corvette jsme si zvykli na jednu věc, a sice že za málo peněz vám dokáže zprostředkovat neskutečnou dynamiku. Už v případě základního provedení je možné počítat s atmosférickým 6,2litrovým osmiválcem, který produkuje 497 koní. Za ty pak platíte jen 70 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,5 milionu korun. Pokud si ovšem připlatíte pár tisícovek za paket Z51, rázem jste na 502 kobylách, které cílem s nápisem „100 km/h“ proběhnou již 2,9 sekundy po startu.

Corvette C8 tak dynamiku vrcholné sportovní ligy přiváží za lidové peníze. Ovšem pouze na jedné straně Atlantiku, jak potvrdilo nové srovnání lidí z britského Carwow. Ti na jednu startovní čáru postavil Corvette dokonce verzi Z06, tedy to pravé americké Ferrari s točivějším osmiválcem s plochu klikovou hřídelí, jenom v evropské verzi. A vedle něj posadili Porsche 911 GT3, tedy jedno z vrcholných Porsche. Měla by to být 'Vette, kdo bude vyzývat německý perfekcionismus americkou lácí, jenže tady byla Němec za chudého příbuzného - i se všemi příplatky se do srovnání dostavil za cenu 173 tisíc liber, což odpovídá 4,84 milionu korun. Z06 s karbonovými koly a dalšími specialitami ale stála 208 894 GBP, což je 5,85 milionu Kč.

V zámoří je přitom Corvette Z06 k dispozici od 120 tisíc dolarů, tedy od 2,5 milionu. A právě proto dokáže ohromovat na potkání, neboť v podstatě naplňuje do detailu biblický příběh Davida a Goliáše. Jakmile ovšem dojde na přesun přes oceán, role se obrací. A to nakonec i proto, že evropské provedení Z06 má oproti tomu americkému filtr pevných částic a nabízí „jen” 646 koní místo 679. Na tento výkon pak připadá 1 714 kilogramů, zatímco Porsche páruje 510 kobyl s 1 479 kg.

Ve finále pak sice Corvette v souboji na čtvrtmíli vítězí, ovšem s časem 11,1 sekundy se před Porsche dostalo jen o dvě desetiny. Mat Watson navíc potřeboval pět pokusů, než dokázal 911 GT3 nechat bezpečně za sebou. Chevroletu se tak transferem vozu do Evropy vlastně povedlo přitažlivost Z06 zašlapat do země. Ale může za to? Nemůže, i to je obraz toho, jak evropská pravidla devastují auta, když je činí horšími i dražšími současně. Pro 'Vette je to tak poněkud hořkosladké vítězství.


Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký - 1 - Chevrolet Corvette Z06 2023 oficialni hezci 02Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký - 2 - Chevrolet Corvette Z06 2023 oficialni hezci 03Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký - 3 - Chevrolet Corvette Z06 2023 oficialni hezci 06
Corvette Z06 spojuje v zámoří páruje působivý výkon a dynamiku s nízkou cenou, v Evropě je bohužel dražší i slabší. Foto: Chevrolet

Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký - 4 - Porsche 911 GT3 Touring 992 2 2025 zelena oficialni 01Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký - 5 - Porsche 911 GT3 Touring 992 2 2025 zelena oficialni 02Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký - 6 - Porsche 911 GT3 Touring 992 2 2025 zelena oficialni 03
S 911 GT3 si pořád umí poradit, vítězství je ale nepřesvědčivé a s poměrem dynamiky k ceně je to ještě komplikovanější. Foto: Porsche

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše