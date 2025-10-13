Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký
Petr ProkopecI na tomto výsledku je vidět, co evropské regulace dělají s auty. Kdyby k tomu samému klání došlo na opačné straně Atlantiku, není vůbec o čem debatovat. I takto můžeme smeknout před tím, co Corvette dokáže, cesta přes oceán ji ale poněkud přizabila.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký
před 4 hodinami | Petr Prokopec
I na tomto výsledku je vidět, co evropské regulace dělají s auty. Kdyby k tomu samému klání došlo na opačné straně Atlantiku, není vůbec o čem debatovat. I takto můžeme smeknout před tím, co Corvette dokáže, cesta přes oceán ji ale poněkud přizabila.
U osmé generace Chevroletu Corvette jsme si zvykli na jednu věc, a sice že za málo peněz vám dokáže zprostředkovat neskutečnou dynamiku. Už v případě základního provedení je možné počítat s atmosférickým 6,2litrovým osmiválcem, který produkuje 497 koní. Za ty pak platíte jen 70 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,5 milionu korun. Pokud si ovšem připlatíte pár tisícovek za paket Z51, rázem jste na 502 kobylách, které cílem s nápisem „100 km/h“ proběhnou již 2,9 sekundy po startu.
Corvette C8 tak dynamiku vrcholné sportovní ligy přiváží za lidové peníze. Ovšem pouze na jedné straně Atlantiku, jak potvrdilo nové srovnání lidí z britského Carwow. Ti na jednu startovní čáru postavil Corvette dokonce verzi Z06, tedy to pravé americké Ferrari s točivějším osmiválcem s plochu klikovou hřídelí, jenom v evropské verzi. A vedle něj posadili Porsche 911 GT3, tedy jedno z vrcholných Porsche. Měla by to být 'Vette, kdo bude vyzývat německý perfekcionismus americkou lácí, jenže tady byla Němec za chudého příbuzného - i se všemi příplatky se do srovnání dostavil za cenu 173 tisíc liber, což odpovídá 4,84 milionu korun. Z06 s karbonovými koly a dalšími specialitami ale stála 208 894 GBP, což je 5,85 milionu Kč.
V zámoří je přitom Corvette Z06 k dispozici od 120 tisíc dolarů, tedy od 2,5 milionu. A právě proto dokáže ohromovat na potkání, neboť v podstatě naplňuje do detailu biblický příběh Davida a Goliáše. Jakmile ovšem dojde na přesun přes oceán, role se obrací. A to nakonec i proto, že evropské provedení Z06 má oproti tomu americkému filtr pevných částic a nabízí „jen” 646 koní místo 679. Na tento výkon pak připadá 1 714 kilogramů, zatímco Porsche páruje 510 kobyl s 1 479 kg.
Ve finále pak sice Corvette v souboji na čtvrtmíli vítězí, ovšem s časem 11,1 sekundy se před Porsche dostalo jen o dvě desetiny. Mat Watson navíc potřeboval pět pokusů, než dokázal 911 GT3 nechat bezpečně za sebou. Chevroletu se tak transferem vozu do Evropy vlastně povedlo přitažlivost Z06 zašlapat do země. Ale může za to? Nemůže, i to je obraz toho, jak evropská pravidla devastují auta, když je činí horšími i dražšími současně. Pro 'Vette je to tak poněkud hořkosladké vítězství.
Corvette Z06 spojuje v zámoří páruje působivý výkon a dynamiku s nízkou cenou, v Evropě je bohužel dražší i slabší. Foto: Chevrolet
S 911 GT3 si pořád umí poradit, vítězství je ale nepřesvědčivé a s poměrem dynamiky k ceně je to ještě komplikovanější. Foto: Porsche
Zdroj: Carwow@Youtube
Bleskovky
- Evropská verze levného amerického Ferrari si vyšlápla na jedno z vrcholných Porsche, výsledek je hořkosladký
před 5 hodinami
- Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech
včera
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
11.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Pol Espargaro za Viňalese 12:18
- Schrötterův odchod z WRP Ducati 11:27
- Michele Pirro nahradí Marca Marqueze při GP Austrálie 10:00
- Honda CB1000F 2026: nekapotované retro 08:00
- Bulega vyhrál a oddálil tak Toprakovu korunovaci včera 16:05
Nejčtenější články
- Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor
12.9.2025
- Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
12.9.2025
- Jaguar a Land Rover už 10 dnů nevyrobily ani jedno auto, s prodeji to není o moc lepší
12.9.2025
- Dobrodruh objevil opuštěné dealerství Porsche, na vzácné sporťáky v něm už léta sedá prach
12.9.2025
- Regulace EU vrací brzdy aut zpátky v čase o víc než 50 let, její tlaky stále víc popírají evoluci
13.9.2025
Živá témata na fóru
- Porsche - vse o sportovnich modelech 10.13. 19:59 - M.Z.
- Politický koutek 10.13. 17:49 - Zajda
- Chlubítko univerzální 10.13. 17:17 - jerry
- Policejní kontroly a měření 10.13. 12:14 - M.Z.
- BMW Divize 10.13. 12:10 - pavproch
- Onboard videa 10.12. 23:38 - brnenska.odchytova
- SAP - Dresscode nestačí, 10.11. 13:04 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 10.11. 12:48 - řidičBOB