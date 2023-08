Levné čínské auto pro EU ve sprintu vypráskalo supersporty za miliony. Je to ale poník, který umí jediný trik před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

V poměru cena/překvapení na křižovatce je to nový král evropské nabídky aut, o tom není pochyb. Už kvůli své schopnosti zadupat ve sprintu do země Lamborghini Gallardo nebo Nissan GT-R roztahuje koutky, v jiných ohledech ale zase tak moc nenabízí.

„One trick pony” není jen název prvního sólového alba Paula Simona či spřízněného filmu, ale hlavně známá anglická fráze. Značí, že někdo či něco může být dobré v určité věci, v ničem jinem ale neohromí. V případě elektromobilů jde o zrychlení v přímém směru, které lze skutečně považovat za drtivé. Je totiž třeba opravdu těch nejlepších spalovacích vozů na planetě, aby došlo na vyrovnání i průměrného bateriového vozu. Pokud tu pak navíc máme byť jen lehčí nadprůměr, můžete za volantem benzinového či dieselového vozu skoro jistě počítat s porážkou.

Abychom nezůstávali pouze u teorie, můžeme se zaměřit na nejnovější video britského Carwow. Mat Watson totiž na jednu startovní čáru postavil Nissan GT-R a Lamborghini Gallardo. Tedy auta, která sice nehrají v té nejvyšší spalovací lize, ovšem která by za pomalá označil pouze blázen. Přesto si je však dokáže namazat na chleba rodinný hatchback z Číny, který je určen i pro Evropu, země Evropské unie nevyjímaje. Navíc docela levný, i když skutečně pouze relativně. Jde o MG4 ve verzi Xpower, které disponuje 435 koňmi, s nimiž máte stovku na tachometru již za 3,8 sekundy, a to i přes 1,8tunovou hmotnost.

Je až neskutečné, jakým způsobem se MG odlepí z místa a zanechá oba benzinové supersporty v prachu. Nicméně právě jeho odpich je oním jedním trikem, neboť následně je patrné, že hlavně GT-R má reálně navrch. A pokud by ranvej byla delší, musel by se elektromobil sklonit také před Lambem. To je koneckonců patrné při pružném zrychlení, kdy se Gallardo dostane prakticky již na úroveň MG. Na úrovni Nissanu pak Ital končí v rámci decelerace, což je disciplína, ve které čínský vůz dříve tradiční britské značky tahá za nejkratší kus provazu.

Máme tu tedy srovnání, které na jednu stranu nutí k pousmání, neboť hrdé a respektované sporťáky zastínilo relativně levné čínské auto - s ohledem na ceny elektromobilů je suma 36 500 GBP (cca 1 026 000 Kč), kterou je třeba za něj dát ve Velké Británii, opravdu nízká. Ostatně u nás za stejnou částku dostanete Volkswagen ID.3 s polovičním výkonem. Na druhou stranu je to ale pořád auto, které toho za milion z hlediska běžné použitelnosti zase tak moc nenabídne. A pokud pro vás vrcholnou hodnotou není schopnost překvapit skoro kohokoli na křižovatce, pak lépe koupíte jinde.

MG4 Xpower se při zrychlení na čtvrtmíli dokáže popasovat i s mnohými supersporty. Nicméně akcelerace v přímém směru je jediným trikem, který zvládá, jakkoli je třeba uznat, že jej zvládá relativně levně. Foto: MG Motor

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

