Petr MilerTohle Němci pořád umí - vymáchat vám ústa v tom, jak málo jste byli ochotni poukázat peněz za nové auto od nich. Nevíme, co na to posádka řekne, jedno se ale zdá být jisté - na palubách nových Mercedesů by se velmi oblíbenou mohla stát nejslavnější píseň MC Hammera.
Levnější verze nových Mercedesů dají ostatním lidem na palubě jasně najevo, jak moc jste na nich šetřili
včera | Petr Miler
Tohle Němci pořád umí - vymáchat vám ústa v tom, jak málo jste byli ochotni poukázat peněz za nové auto od nich. Nevíme, co na to posádka řekne, jedno se ale zdá být jisté - na palubách nových Mercedesů by se velmi oblíbenou mohla stát nejslavnější píseň MC Hammera.
„Je dobrý pocit vědět, že jsi dole,” praví se v textu hitu „U Can't Touch This” z roku 1990. Celý text je poněkud kryptický, jak to v rapu bývá, a ani jeho hlavní popěvek „toho se nemůžeš dotknout” není míněn takto doslovně. Přesto mi vytanul na mysli, když se kolegové z Motor1 dovtípili, že levnější verze podivného interiéru nového Mercedesu GLC dostanou místo palubní desky displej, který minimálně ve své části před spolujezdcem nebude dotykový. Vlastně nebude dělat skoro nic.
Zkrátka: „U Can't Touch This!” Anebo klidně můžete, ale nic to neudělá, tedy krom otisků vašich umaštěných prstů, které budou na kterékoli z verzí tohoto displeje zůstávat permanentně tak jako tak. „Makes me say 'Oh my Lord!',” chce se znovu říci s MC Hammerem. Anebo rovnou: „So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat!”
Ale dost bylo hudebního humoru. Novince Mercedesu se zatím nedostalo mnoho lásky pro její nešťastný zevnějšek i laciné pojetí vnitřku a ani tohle jí ale body nepřidá. Dnes se pokusím být smířlivý - na vnější design si jako většinou zvykneme si a naživo to časem nebude taková hrůza, i když výsledkem nikdy nebude nadčasově elegantní auto, které od Mercedesu někteří očekávají. Ale interiér si víc obliby časem opravdu nezíská, naopak je bude dál ztrácet s tím, jak se bude ukazovat, že obyčejnější specifikace kupované většinou lidí jsou ještě problematičtější než vrcholná provedení ukazovaná na prezentačních fotkách.
Naráželi jsme na to už při představení, ten beztak podivný jednolitý 39,1palcový displej zvaný Hyperscreen, který se táhne napříč celým interiérem, není zdaleka standard. Za základní cenu dostanete GLC se třemi oddělenými displeji - 10,3palcovým displejem řidiče a 14palcovou obrazovkou infotainmentu, zbytek už je jen „digitálně animované obložení”. Pravděpodobně tedy bude zobrazovat jen něco jako tapetu s časem, víc nic, rozhodně to nebude funkční dotyková a ani pořádně „zobrazovací” obrazovka. Tu dostanete až MBUX Superscreenem, samozřejmě za příplatek. Pořád ale budete mít tři samostatné displeje pod jedním sklem.
Dělá to celé dojem jako moderní verze neobsazených pozic pro tlačítka u klasičtějších aut - působí to lacině, nedělá to dobrou image kupci, a tak trochu ho to nutí připlácet si za věci, které vlastně ani nepotřebuje. Tady obzvlášť, však kdo by chtěl mít v novém autě palubku, která bude ostatním lidem na palubě dávat jasně najevo, jak moc jste na nich šetřili? Tohle řešení navíc nyní dostanou všechny nové Mercedesy, takže to pro automobilku může skutečně být slušný zdroj dodatečných příjmů. A pro nás zdrojem další a další frustrace, podívejte se sami na víc níže.
Interiér nového GLC je velký bizár. Foto: Mercedes-Benz
Ten blyštivý „bezešvý” displej ale dostanete jen za dvojitý příplatek, standard vidíte na posledním záběru vlevo. I druhá verze vpravo bude za peníze navíc. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Motor1, Mercedes-Benz
