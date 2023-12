Levný čínský drtič iluzí majitelů Lamborghini má falešné brzdy, ze zákazníků to ale bude asi každému fuk před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Je to úsměvné a připomíná to pravý původ tohoto auta. Ale ruku na srdce, vadí nám to mnohem méně, než když si na něco, čím není, hraje celé auto. Tohle brzdy samozřejmě má, jen budou menší, než se tváří.

Spousta problémů současného světa tkví v jakémsi černobílém přístupu ke kdečemu, to je nakonec to, čemu se i na našich stránkách pravidelně bráníme. Asi jsem neproslul jako příznivce elektromobilů, ale nemám s nimi žádný problém, dokonce si s nimi - stejně jako s kterýmkoli jiným vozem - rád sjedu. Problém je jen v tom, že se někteří tato auta rozhodli vnucovat všem, čímž i samotným elektromobilům dělají medvědí službu.

Kdyby se prodávaly jen jako specifická, mimořádně dobře akcelerující a velmi tichá alternativa spalovacích aut, prostě si najdou své zákazníky a nikdo by neměl důvod hledět na ně nevraživě. Tak to ale není, a tak je dnes automobilky vyvíjejí i pro využití, pro která se nehodí, nahání s nimi zákazníky, kterým nevyhoví, a zahnané do kouta se s pocitem, že nic jiného nebudou moci prodávat, dostávají do křížku s těmi, se kterými by jinak neměly problém. Samotná auta se pak pro spoustu lidí stala třídními nepřátele, i když na nich není nic špatného. Nebýt na začátku nerealistický cíl na elektrifikaci 100 procent aut bez rozdílu, nestalo by se to, je to jen výsledek nesmyslného politického tlaku.

Podobné je to se systémy autonomního řízení, také ty se dostávají do pozice absurdity kvůli nerealistickým cílům. Celý svůj pracovní život se věnuji informačním technologiím, zčásti i pro automobilový průmysl. A mohu vám se vší vážností říci, že je naprosto nereálné, že bychom se v jakkoli dohledné době dočkali auta, které vás samo odveze odkudkoli kamkoli, spousta složitějších každodenních situací je pro ně prostě neřešitelná. Je to znovu nesmyslný cíl, zase jdeme směrem „všechno nebo nic”. Přitom kdyby si někdo dal za cíl autonomně obsloužit dálniční přesuny, je to docela snadno možné, tohle dnešní systémy zvládnou s minimální chybovostí.

K těmto úvahám mě přivádí, že jsem si nedávno mohl ve své alternativní domovině, tedy v Nizozemsku, krátce vyzkoušet MG 4 XPower - tedy výkonnou verzi elektrického MG 4, která je s 435 koňmi a pohonem všech kol tak rychlá, že v akceleraci pokoří i Lamborghini Gallardo nebo Nissan GT-R. V Česku zatím k mání není, v Nizozemsku ale přijde na 42 285 Eur, tedy asi 1 036 tisíc Kč. To není vůbec špatné. Označili jsme ji za poníka zvládající jediný trik a je to poník zvládající jediný trik, ale vadí to něčemu? Takové auto bych si klidně koupil, kdybych byl trochu více rozmarný - prostě auto do města a okolí, které na křižovatkách vytře zrak skoro čemukoli a pak jede jako Golf 2,0 TDI, plus minus. Co je na tom zlého? Je to normální auto s jednou akcentovanou vlastností, není to „všechno nebo nic”. Protože jakmile chcete od elektromobilu „všechno”, skončíte nutně u nesmyslného auta za miliony.

Tento přístup si ale pochopitelně vybírá svou daň. Osobně jsem si toho nevšiml, auto jsem měl k dispozici jen chvíli a věnoval jsem ji řízení, člověk, který si na TikToku říká Dave, si ale povšiml toho, že zdánlivě obrovské brzdové třmeny auta jsou falešné. Na videu níže to předvádí - to, co vypadá jako třmen roku, je ve skutečnosti plast přišroubovaný na mnohem menším třmenu. Škoda, že ho Dave nesundal, byla by vidět pravda. Tak či onak je to ale úsměvné a připomíná to, že dnešní MG je ve skutečnosti čínská automobilka - jen tam si na takové přetvářky potrpí.

Nicméně... vadí to někomu? Mám pocit, že to bude každému zákazníkovi fuk. Za milion nemůže čekat Lamborghini, může čekat normální auto s jednou vlastností Lamborghini. A to dostane. To víte, v mém světě by brzdy zůstaly malé, ta přetvářka je zbytečná. Auto jako takové mi ale ve výsledku dává věští smysl než spousta konkurentů, kteří si na něco, čím nejsou, hrají jako celek, ne jen svými brzdami.

„Teda MG, ty máš ale velký brzdy!” No, je to jen kryt menších brzd, jak ukazuje video níže. MG prostě nechtělo vše a stvořilo normální auto s ohromující akcelerací, což si vyžádalo ústupky jinde. Proč ne? Foto: MG Motor

Zdroj: DaveMc Motoring@TikTok

