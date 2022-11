Lewis Hamilton se sám znovu usvědčil ze lži, tentokrát ho to zřejmě i bude něco stát před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Sedminásobný mistr světa Formule 1 se rád tváří jako spasitel, už v minulosti ale opakovaně prokázal, že jeho slova nelze brát příliš vážné. Ani tentokrát prohlášení o tom, že v soukromí už se spalovacími vozy jezdit nebude, nepadlo na úrodnou půdu. A nezůstalo jen u toho.

Musím se přiznat, že jsem svého času byl fanouškem Lewise Hamiltona. Stál za tím jeho zjevný talent, s jehož pomocí již jako nováček dokázal porážet esa Formule 1. Ostatně jen stačí vzpomenout na sezónu 2007, která byla jeho debutovou a ve které hned málem získal titul. Ten nakonec připadl Kimi Räikkönenovi, který vyhrál o pouhý bod. Kdyby si ovšem McLaren dokázal udělat mezi jezdci pořádek, vše by nejspíš dopadlo trochu jinak.

Před několika lety se ale Hamilton začal více než jako jezdec F1 projevovat jako aktivista. Na tom by nutně nemuselo být nic špatného, kdyby ovšem snahy britského pilota nedoprovázelo obrovské pokrytectví. V době, kdy vlastnil soukromý tryskáč a nemalou sbírku benzinových supersportů, totiž svět vyzýval k vegetariánství a přechodu na elektromobilitu. Když jej pak lidé na dané rozpory upozornili, oznámil, že ho za volantem spalovacího auta mimo šampionát už nikdy neuvidíme.

Tento slib ovšem též už několikráte porušil. Nejnověji se tak stalo před pár dny, kdy během zimní přestávky zavítal do Japonska. Tam si pak v autopůjčovně Omoshiro A Rent Car pronajal Nissan Skyline GT-R R34, který opravdu pořádně potrápil. Kouř se totiž nevalil pouze od pneumatik, ale rovněž ze středového tunelu. Je tak snadno pochopitelné, že půjčovna se od videa, které zamířilo na Instagram, distancovala. A uvedla, že takovou jízdu nepovoluje a nepovolila ji ani Hamiltonovi.

Při svém mnohamiliardovém jmění se britský pilot rozhodně nemusí obávat toho, že by kvůli případné faktuře musel jít bydlet pod most. Dá se navíc předpokládat, že hodnotu vozu, ve kterém řádil, ve skutečnosti spíše zvýšil, třebaže po něm půjčovna může chtít uhradit náklady spojené s nadměrným opotřebením. Podstatné nicméně je, že znovu porušil své slovo a řídil benzinový vůz. Přitom v domovině Nissanu Leaf či Toyoty Prius by jistě bez problémů mohl sáhnout po mnohem „čistějším“ dopravním prostředku, ovšem pochopitelně také mnohem méně zábavném. Nevadí nám, že s GT-R jezdí, jde tu jen o rozpor mezi tím, co říká a co dělá.

Hamiltonovým fanouškem tedy už dávno nejsem. Nadále ho uznávám jako skvělého jezdce, ostatně i při řádění s Nissanem je vidět, že umi. Jenže v kontextu s předchozími slovy pilota nemělo na toto řádění dojít vůbec. Kázat vodu ostatním je ovšem vždy snadnější, než následně přimět sebe odložit sklenku vína. Zvláště když jde o vynikající ročníky 1999 až 2002 (léta, kdy byl GT-R R34 ve výrobě).

Lewis Hamilton by byl nejraději, kdyby celý svět ihned přešel na veganskou stravu a elektromobily. V prvním případě mu možná jde příkladem, do jeho jídelníčku nevidíme. V tom druhém se ale opakovaně usvědčuje ze lži. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroj: Lewis Hamilton@Instagram

