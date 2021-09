Lewisi Hamiltonovi za jeho poslední kousek v boxech kolegové z týmu jistě nepoděkují

Až se vám někdy povede drcnout do jiného aut na parkovišti nebo třeba odřít zrcátko v garáži, nezoufejte, i mnohonásobnému šampionovi Formule 1 se „povedlo” dost hrubě najet do svých kolegů v boxové uličce.

Žádný učený z nebe nespadl, říká jedno české přísloví. A chybovat je lidské, říká jiné. I když mohou po letech omílání působit jako klišé, na platnosti nepozbyla - k tomu, abyste v něčem excelovali, potřebujete roky, snadno i dekády tréninku. A přesto se může stát, že uděláte školáckou chybu.

Připomíná to Lewis Hamilton, jeden z nejlepších pilotů historie Formule 1, který pravděpodobně umí řídit lépe než vy dýchat. Dnes už 36letý pilot bude za pár měsíců slavit Vánoce a záhy po nich své 37. narozeniny, ani při jedné příležitosti ale nejspíše nemůže čekat upřímné blahopřání od kolegy-technika z formulového týmu Mercedesu, který má na starosti zvedání vozu při přezouvání pneumatik.

Ačkoli k němu včera Hamilton vyrazil během volného tréninku, kdy o tisíciny sekundy rozhodně nejde a nezbytně k němu dceleroval z nízké omezené rychlosti v boxech, přesto vůbec neodhadl brzdnou dráhu a do technika dost hrubě najel. Už jsme viděli, že pilot byl při zastavování trochu nepřesný, mechanikům ale obvykle stačilo o kousek uskočit. Tento od vozu doslova odlétl a skončil na zemi.

Podle dostupných informací se mu nic vážného nestalo a Hamilton se pochopitelně o jeho stav hned zajímal. Tušíme ale, že bez pár bolestivých modřin a odřenin se to obejít nemohlo. Podívejte se na to sami - inu, i mistr tesař... Ale ne, přísloví dnes už bylo dost.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8