Limitka McLarenu za 50 milionů je možná ošklivá a nechtěná, s esem za volantem ale nenudí

Britové musí neustále omezovat její už tak omezenou výrobu, aby vůz alespoň za nějakých podmínek vyprodali. A už při pohledu na něj ani není divu. V akci s Kennym Bräckem za volantem ale vážně nepůsobí nezajímavě.

Nejrůznější limitované edicemi sportovních aut exkluzivních značek jsou obvykle vyprodány dříve, než vůz stačí široké představit veřejnosti, výjimky z tohoto pravidla ale zjevně existují. Jednu z nich na vlastní kůži poznává McLaren, který už v roce 2019 představil speedster jménem Elva. Z podstaty zřídkakdy použitelný model měl vzniknout v 399 exemplářích a bez ohledu na cenu se rychle prodat, ale nestalo se to a už ani nestane.

Nejprve loni na jaře automobilka oznámila, že se rozhodla snížit produkci pouze na 249 kusů, a to údajně kvůli navýšení exkluzivity. Něco takového ale pět měsíců po debutu značce nejspíše nevěřil ani její největší fanoušek. Nyní už je jasné, že nevznikne ani tolik kusů tohoto auta, neboť McLaren přistoupil k další redukci výroby na 149 vozů. A nikde není psáno, že to je poslední krok tohoto typu.

Proč se Elvě nedaří, je nabíledni - je velmi drahá, velmi nepraktická a přitom nepříliš atraktivní. Můžete to vidět jinak, ale podle většiny lidí je to prostě ošklivé auto a to je mizerný předpoklad pro to, aby se prodávalo jakkoli dobře. Kolik vozů bylo do dnešního dne prodáno, nemáme tušení, s cenou začínající na skoro 50 milionech Kč bez jakékoli specifické personalizace bychom se ale nedivili, kdyby šlo o zlomek i oněch 149 vozů.

Takže auto nehodné pozornosti? To bychom neřekli, s 815 koňmi a akcelerací na dvoustovku za 6,7 sekundy je to jistě technicky pozoruhodný stroj. A i na pohled může bavit, jak ukázal Kenny Bräck v Goodwoodu. Slavný rallyový i okruhový pilot švédského původu, který už pěkných pár let žije v Británii a pomáhá McLarenu s vývojem nových modelů, to letos na panství Lorda Marche navzdory mizernému počasí pořádně rozbalil. Byla to nesmyslná jízda na efekt, jistě, věřte ale, že takto si pohrávat s 815koňovým supersportem s motorem uprostřed na mokru chce nějaké řidičské eso.

McLaren Elva je prodejní propadák, podle nás už proto, že nevypadá dobře. Na správně řízený vůz je ale přesto radost pohledět, však si sami pusťte video níže. Foto: McLaren

