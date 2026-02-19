Majitel elektromobilu nové značky se pokusil umýt si v „bezdotykové” myčce, dopadl jako Terminátor při opravě
Petr MilerJe to stále stejné úskalí, které tolik lidí přehlíží. A pak se diví. Jestli je to důvod taková auta prostě nechtít, je na zvážení každého, rozhodně je to ale významný nový důvod k obezřetnosti.
dnes | Petr Miler
Je to stále stejné úskalí, které tolik lidí přehlíží. A pak se diví. Jestli je to důvod taková auta prostě nechtít, je na zvážení každého, rozhodně je to ale významný nový důvod k obezřetnosti.
S podobnými patáliemi nemá pohon těchto aut jako takový přímou spojitost, nepřímou ale ano. Právě pokusy uměle „přepnout” automobilový průmysl na elektrický pohon vedl k tomu, že vznikla řada nových automobilových značek, které by jinak nevznikly. Anebo by se aspoň bez vší té nepřirozené podpory okolo nikam nedostaly. Ostatně, kdy naposledy jste slyšeli o novém masovém výrobci aut se spalovacími motory? To není řečnická otázka, žádní nejsou, ne v „západním” světě, zatímco nových značek elektromobilů, které nechtějí vyrábět jen hrstku aut ročně, je...
Můžeme mezi ně pořád zařadit i Teslu, spadnou mezi ně ale i výrobci jako Lucid, Fisker nebo Rivian a další, obvykle o něco méně významné, někdy už i zkrachovalé či krachující značky. A všechny mají v menší či větší míře dokola problémy s tím učinit svá auta dlouhodobě odolná proti následkům úplně obyčejného používání. Všechny. Do jedné.
Proč? Protože zkušenosti, chce se říci. I když tyto firmy přetáhly do svých řad lidi, kteří dělali auta jinde, nikdo nikdy nemá zkušenosti se vším. A auto je neobyčejně komplexní produkt, který musí při vlastně docela směšné ceně (vím, provokuji, ale uvědomte, co všechno s ním dostáváte) vydržet pomalu všechno: -20 °C v zimě, +40 °C v létě, cokoli od přívalových lijáků po běžná krupobití, snášet tisíc a jeden způsob využití ze strany lidí bez elementárního citu pro techniku, odolat neurvalému zacházení s interiérem, ježdění po bezpočtu typů povrchů za bezpočtu okolností a vydržet i nekonečné množství pokusů o domácí údržbu. Je to něco jako běžný manžel vedle běžné manželky (jistě, my všichni máme ty neobyčejné!) - musíte umět stát v dešti obtěžkáni 50 kg nákladu za teplot kolem nuly, nechat na sebe křičet, snášet rány a ještě se u toho vstřícně usmívat. Jinak přijdou jen další rány.
Takhle to prostě je a auta „tradičních výrobců” to obvykle umí. Nikdy nejsou dokonalá, ale jsou v tom sakra dobrá, protože je někdo dělá dekády pro v principu stejné uživatele na stejných místech a všechna ta zpětná vazba se promítla to komplexně nepřenositelného know-how. Proto bych nechtěl auto „nové” značky ani po 20 letech existence, bude pořád trpět problémy, které s Octavií nepoznáte, ať bude odlfáklá skoro jakkoli. Ostatně, před pár dny jsem byl vezen taxíkem, jímž byla zánovní Tesla Model Y s 37 tisíci najetými km a bylo až neuvěřitelné, co všechno se na ní v interiéru rozpadalo, co všechno nelícovalo apod. Řidič v debatě na tohle téma jen pokrčil rameny a řekl, že to ví. Ale že je to jeho několikátá „ypsilonka” a že se rozpadají aspoň pořád pomaleji...
To nás dostává k případu, který je aktuálně rozebírán na Redditu. Majitel jednoho z nových elektromobilů nové značky (byla založena už v roce 2009, ale auta prodává jen pár let) vzal svůj vůz do „bezdotykové” myčky s tím, že ho citlivě nechá omýt, tedy že vůz nebude drásat kartáči. To zní jako dobrý nápad, problém je ale v tom, že i voda mířící na vůz pod vysokým tlakem dokáže nadělat neplechu. Ne na Golfu, který byl v takových myčkách umyl v miliardě případů a VW vychytal odolnost i toho nejzapadlejšího dílu, na který takto můžete stříkat vodu. Rivian R1T na fotkách níže se ale otevřel podobně jako Terminátor ve stejnojmenném filmu, když si opravoval ruku...
Majitel naznačuje, že se o střešní panel zavadilo jedno z rozprašovacích ramen myčky, ale to se podle nás nestalo, zrovna kopírovat tvar vozu je pro tyto myčky ten nejsnazší úkon. Z kabiny i zvenku to tak podle vydávaných zvuků mohlo působit, ale automatizace procesu na tom podle nás nehrála roli. I diskutující na Redditu uvádí, že vše vzniklo spíš kvůli vyššímu tlaku, než je konstrukce auta schopna zvládnout. A nakonec i majitel, se kterým jsme byli v kontaktu, to po diskuzi připouští jako možné. Majitel myčky, který se rozhodl tak jako tak přijmout odpovědnost a škodu na voze uhradit z vlastního pojištění, uvedl, že za dekády, co taková zařízení provozuje se nic takového nestalo na jiných než velmi starých obvykle špatně opravených autech, nebo vozech nových značek jako Rivian. I to je výmluvné.
Podívejte se na následky sami, auto ukázalo své „vnitřnosti” skutečně řádně a došlo k poškození jak střešního panelu, tak třetího brzdového světla. A oprava chvíli zabere. Pro nás je to pořád stejné ponaučení - vozy podobných výrobců bez vlastních dlouhodobých zkušeností budou vždy zdrojem podobných, u tradičnějších značek nevídaných problémů. Je to statistika, víc nic. Jestli vám stojí za to je riskovat výměnou za to, co nového zajímavého přináší, je pochopitelně na zvážení každého.
Tento Rivian se majiteli „otevřel” při pouhém použití bezdotykové myčky. Způsobení škody fyzickým kontaktem se zařízením můžeme téměř vyloučit, tohle nejspíš udělala tlaková voda a nepřipravenost auta jí pod určitým tlakem a úhlem účinně odolávat. Foto: mrwillya@Reddit, publikováno se souhlasem
Zdroj: r/Rivian@Reddit
