Majitel elektromobilu žijící v paneláku ukázal, jak ho lze dobíjet, když bydlíte v 19. patře

/ Foto: Nissan, koláž Autoforum.cz

Limitem rozšíření elektrických aut nejsou jen auta samotná, ale i způsob, jak lidé žijí. Pro ty, kteří bydlí ve velkých činžácích s malými parkovišti okolo nich, jde o zdánlivě nepoužitelné řešení, ale jak vidno...

Na elektromobily „nasazujeme” poměrně pravidelně, problém ale není v tom, že by šlo o špatná či nepoužitelná auta, záleží vždy na úhlu pohledu. Pokud žijete v rodinném domě s garáží někde u města a každý den dojíždíte nanejvýš pár desítek kilometrů do práce, může jít o velmi vyhovující řešení, zvláště máte-li k dispozici další vůz, se kterým jezdíte delší trasy. Problém je „jen” v tom, že všichni lidí takto nežijí a takovou možnost nemají. Politici přesto pracují na tom, aby si jiný než elektrický vůz nemohl jednoho dne koupit nikdo.

To je prostě nesmysl a takový tlak se jeví být tím absurdnějším, čím spíše žijete v místech s vysokou koncentrací obyvatel. Skutečně není problém zajet s elektromobilem do garáže, nechat ho přes noc pomalu dobíjet a druhý den zase vyjet, když ale bydlíte na sídlišti s velkými činžáky, kde dnes není možné pořádně ani zaparkovat, natož aby tam bylo možné takové auto dobíjet, jde o utopii. Toto se nezmění zítra, nezmění se to ani za 10 let, jde o už dekády trvající stav, který by vyžadoval obrovskou a podobný čas trvající změnu ve způsobu života, aby byl tak jiný, že by elektrické auto mohl mít každý. A nebo by stačilo dovolit lidem koupit si také něco jiného...

Někteří se přesto v těchto podmínkách pokouší elektromobil provozovat a pochopitelně řeší zmíněné problémy - když už vůz je kde zaparkovat, není jej kde dobít. Jeden majitel z ruského Krasnodaru žijící v 19. patře opravdu velkého paneláku se ale rozhodl vyřešit situaci po svém - auto nechal stát před domem a natáhl k němu kabel z okna. V onom 19. patře.

Zní to absurdně a možná je to vtip, dobře to ale ukazuje, jak absurdní je představa o rozumném využití takových aut v podobných oblastech. Jednoduše to není možné a nic nevyřeší ani „rychlodobíjení” na jiných místech města. Ono totiž není a nikdy nebude až tak „rychlo”, museli byste dobíjet několika megawatty, abyste se dostali na jednotky minut odpovídající doplnění palivové nádrže auta. To nebude možné ani z hlediska dostupného elektrického výkonu, ani z hlediska limitů sítě, ani z hlediska limitů akumulátorů. Ostatně taková Moskva se chlubí tím, že brzy zvýší počet veřejných nabíječek o 50 % - ze současných 109, z nichž jen 42 dobíjí auta alespoň tak rychle, abyste u nich strávili nabíjením hodinu nebo dvě podle kapacity akumulátorů.

Je to skutečně utopie a podobné pokusy situaci vyřešit ji jen podtrhují. Otázkou v tuto chvíli rozhodně není, zda najdeme lepší řešení do roku 2030 nebo 2035, do té doby se nic dramatického nestane. Otázkou je jen to, zda si přiznáme, že kompletní přechod na elektromobilitu je nemožný dříve, než bude polovině lidí oznámeno, že nové auto už prostě není pro ně.

Pokus používat Nissan Leaf člověkem žijícím na sídlišti dopadl poněkud tragikomicky, jak ukazuje video níže. Ilustrační foto: Nissan

Zdroje: Last Channel@Telegram, TASS

