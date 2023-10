Majitel Ferrari za víc jak 10 milionů si na dálnici nevšiml, že píchnul pneumatiku. Jel dál, až se ucho utrhlo před 6 hodinami | Petr Miler

Jestli si toho opravdu upřímně nevšiml, popř. o tom dobře věděl a doufal, že do cíle dojede i tak, nedokážeme říci. Následky pro auto budou každopádně drahé. A stačilo málo, aby to odnesl i někdo z okolí.

Jednou z nemocí moderních aut jsou obrovské disky kol. Takových 20 i 21 palců je dnes docela normální velikost u čehokoli většího nebo více ambiciózního, což je opravdu hrozivé, neboť obvod kompletních kol i s obutými pneumatikami se zase tolik nemění. Výsledkem je použití velmi nízkoprofilových pneumatik, které devastují kvalitu jízdy, ať už se na věc podíváme jakkoli.

Vývoj podvozků pochopitelně pokročil a pohled na zmíněná kola děsí z hlediska očekávání dopadů na poddajnost podvozku mnohem víc zvenčí, než když daný vůz osedláte. Pořád ale stačí poznat zachovalé auto z předminulé dekády, kdy 16 nebo 17 palců bylo skoro extrémem, abyste věděli, že líp už bylo. Poddajnost podvozků s takovým obutím je nesrovnatelná a kvalita jízdy po horším povrchu je násobně lepší, nemluvě o dlouhodobých dopadech na opotřebení podvozkových částí či zranitelnost samotných disků kol. Méně „gumy” znamená méně jakéhosi přirozeného odpružení, takhle jednoduché to je.

Proč se tedy výrobci do takových řešení „nutí”? Důvod je prostý, jde tu o požadavky na moderní auta a z nich vyplývající design. Auta se stala většími a mnohem více „plechovými”, aby byla mj. bezpečná, a tak použití disků kol s menším průměrem vypadá vedle obrovských ploch karoserie neadekvátně. Je to skutečně hlavně hra optických klamů - podívejte se třeba na první generaci Fordu Focus na 17" kolech a budete mít pocit, že jsou neadekvátně velká. Současná generace BMW řady 1 se na ničem menším než 17" kolech neprodává a vypadají zoufale malá. Čím to asi je?

Tento vývoj má ale za následek i to, že obtížně vnímáte tlak v pneumatikách, a to až do té míry, že sotva poznáte, když vám „ujdou”. Moderní auta mají systémy, které tlak sledují, spolehlivé ale zdaleka nejsou. A když o tlak přijdete při rychlejší jízdě, nevšimnete si v přímém směru snadno ničeho. Myslíme to vážně, nízký profil způsobuje relativně malý vliv tlaku na chování pneumatiky a ve vyšší rychlosti se obutí „nafukuje” odstředivou silou.

Bylo tohle důvodem, proč řidič modrého Ferrari SF90, auta za 12 a víc milionů Kč, pokračoval při jízdě po dálnici i s defektem pneu jakoby se nic nestalo, jak ukazuje video níže? Možné to je, také je ale možné, že vědom si výše zmíněného věřil, že s takto poškozenou pneu dojede do cíle. A skoro bychom tomu věřili, neboť poškozená pneu dřela o podběh a toho si snad nejde nevšimnout.

Tak či onak se pneumatika po defektu začala stejnými odstředivými silami a jistě kvůli onomu zahřátí rozpadat, až v jednu chvíli upadla z vozu zcela. Následky budou nevyhnutelně drahé, minimálně 20- nebo 21palcový disk za desítky tisíc je zničený, odnést to ale snad musel i podvozek, který v tu chvíli snadno mohl dřít o silnici. A to raději ani nedomýšlíme, co se mohlo stát, kdyby řidič ve vyšší rychlosti na dálnici ztratil kvůli témuž kontrolu nad vozem a zkřížil cestu někomu jinému. Podívejte se na to sami níže.

Řidič auta na videu níže zřejmě podlehl svodům možnosti pokračovat v jízdě s píchnutou pneumatikou na velkém disku. Technicky to po nějakou chvíli jde, pokud to ale byl úmysl, dotyčný to zaručeně přehnal. Ilustrační foto: Ferrari

